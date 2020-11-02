Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Список "небезопасных" в связи с пандемией государств пополнился еще семью странами, сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве оценивали "эпидемиологические риски, формирующиеся в других странах, в том числе уровень и динамику заболеваемости, а также принимаемые в стране ответные меры". По итогам переоценки ситуации с COVID-19, список "красной зоны" дополнили еще семь стран.

С завтрашнего дня лицам, прибывающим в Беларусь из Албании, Германии, Италии, Кипра, Сан-Марино, Монако и Латвии, необходимо будет обязательно самоизолироваться на 10 дней после приезда.

Теперь в списке стран, по возвращению из которых обязателен карантин, 139 государств.

Напомним, что с 1 ноября Беларусь временно приостановила пересечение наземных границ на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако есть целый перечень исключений: некоторые категории граждан по-прежнему смогут въезжать в страну. Воздушные границы остались открытыми: иностранцы могут попасть в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

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