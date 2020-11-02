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Из Латвии - на карантин. Минздрав вновь обновил список "красной зоны"
02.11.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Список "небезопасных" в связи с пандемией государств пополнился еще семью странами, сообщает пресс-служба Минздрава.
В министерстве оценивали "эпидемиологические риски, формирующиеся в других странах, в том числе уровень и динамику заболеваемости, а также принимаемые в стране ответные меры". По итогам переоценки ситуации с COVID-19, список "красной зоны" дополнили еще семь стран.
© Sputnik Станислав Лобатый
С завтрашнего дня лицам, прибывающим в Беларусь из Албании, Германии, Италии, Кипра, Сан-Марино, Монако и Латвии, необходимо будет обязательно самоизолироваться на 10 дней после приезда.
Теперь в списке стран, по возвращению из которых обязателен карантин, 139 государств.
Напомним, что с 1 ноября Беларусь временно
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Перечень стран с высокими показателями заболеваемости COVID-19 дополнился семью странами, в их числе соседка Беларуси - Латвия.
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