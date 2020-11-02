ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из Латвии - на карантин. Минздрав вновь обновил список "красной зоны"

02.11.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Список "небезопасных" в связи с пандемией государств пополнился еще семью странами, сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве оценивали "эпидемиологические риски, формирующиеся в других странах, в том числе уровень и динамику заболеваемости, а также принимаемые в стране ответные меры". По итогам переоценки ситуации с COVID-19, список "красной зоны" дополнили еще семь стран.

© Sputnik Станислав Лобатый
Границы закрыты: в какие соседние страны сейчас можно попасть белорусам?

С завтрашнего дня лицам, прибывающим в Беларусь из Албании, Германии, Италии, Кипра, Сан-Марино, Монако и Латвии, необходимо будет обязательно самоизолироваться на 10 дней после приезда.

Теперь в списке стран, по возвращению из которых обязателен карантин, 139 государств.  

Напомним, что с 1 ноября Беларусь временно приостановила пересечение наземных границ на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако есть целый перечень исключений: некоторые категории граждан по-прежнему смогут въезжать в страну. Воздушные границы остались открытыми: иностранцы могут попасть в Беларусь через  Национальный аэропорт Минск.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень стран с высокими показателями заболеваемости COVID-19 дополнился семью странами, в их числе соседка Беларуси - Латвия.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси 231 задержанный на воскресном марше стал подозреваемым по уголовному делу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика