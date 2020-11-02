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Лукашенко подозревает Кондрусевича в попытке разрушить Беларусь - видео
02.11.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава государства в понедельник встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Президент во время беседы отметил, что в республике существует множество конфессий, и на фоне событий, происходящих в Минске, баланс и равновесие удается сохранить.
"Но... если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я, как глава государства, по конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - сказал Лукашенко.
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Глава государства напомнил о ситуации с Кондрусевичем. По словам президента, митрополит "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Такое, как добавил Лукашенко, не позволено никому.
Архиепископ Кондрусевич
В свою очередь, ранее Ватикан заявил, что ждет от Минска условия по возвращению в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича.
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