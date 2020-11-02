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Нафтан направил штрейкбрехеров на "Гродно Азот"

02.11.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" (Новополоцк) направил своих специалистов в ОАО "Гродно Азот" для помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса.

Об этом сообщил гендиректор "Нафтана" Андрей Сойко, передает пресс-служба "Белнефтехима".

"Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе и по причине сложной эпидемиологической ситуации", - сказал Сойко.

"Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО "Гродно Азот" остановится, и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы. Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, вы поможете нам", - заявил гендиректор "Нафтана".

"Нафтан" поставляет на ваше предприятие бензол и серную кислоту, а аммиак с ОАО "Гродно Азот" нужен на наших установках. Мы входим в единый нефтехимический комплекс Республики Беларусь. От нашей слаженной работы зависит благосостояние жителей нашей страны, наших городов", - сказал Андрей Сойко.

Выступление Сойко и Белнефтехима слегка диссонирует с заявлениями премьера РБ об отсутствии каких-либо проблем на предприятиях, вызванных недовольством и забастовочными настроениями.

"Накал страстей происходит только на определенных информационных ресурсах. У них, наверное, такая задача. Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме, выполняют свои задачи. Некоторые я посетил недавно лично и убедился воочию, что предприятия работают, выполняют производственные планы. В остальном, как вам, журналистам, известно, склеивается или лепится картинка, чтобы вызвать иллюзию процессов, которые происходят. На самом деле люди на предприятиях заняты своим делом", - утверждает Роман Головченко.

Ранее генеральный директор "Гродно Азота" Игорь Бобырь сообщил, что сотрудники, препятствующие работе предприятия, будут отстранены от выполнения обязанностей. Он также проинформировал, что на "Гродно Азот" будут направлены рабочие с других заводов, первая группа - 40 человек из Гомеля, Могилева и Новополоцка.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" (Новополоцк) направил своих специалистов в ОАО "Гродно Азот" для помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса.
 
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