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Лукашенко начал высказываться как «ватник»

02.11.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Помимо скандального характера самих высказываний Лукашенко, сегодня в его речи появились обороты и выражения, которые могут вызвать тревогу у многих белорусов и не только. Лукашенко начал говорить как ватник.

Он назвал православную церковь основной скрепой Беларуси и заявил, что она неотделима от государства.

"У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", - заявил Лукашенко.

"И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею, сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место, церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства. Но этим я хочу … сказать, что … государство всегда готово подставить (православной церкви) плечо".

 
 
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Помимо скандального характера самих высказываний Лукашенко, сегодня в его речи появились обороты и выражения, которые могут вызвать тревогу у многих белорусов и...
 
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