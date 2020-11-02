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У премьера Беларуси экономика вышла на уровень 2019 года

02.11.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Роман Головченко сегодня доложил Лукашенко, что состояние экономики Беларуси в целом лучше, чем в соседних странах.

"Я доложил … об итогах работы экономики за 9 месяцев. Они неплохие, хотя работа идет в достаточно сложных условиях. Процесс восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19, к сожалению, затягивается в силу наступления второй волны. В целом экономика Беларуси чувствует себя, я бы сказал, лучше, чем экономика региона в целом, в том числе и благодаря тем выверенным и точечным мерам по поддержке экономического роста, которые принимаются в стране", - заявил Головченко.

По его словам, темп роста ВВП по итогам трех кварталов сопоставим с аналогичным периодом 2019 года.

"Фактически мы видим, что экономика Беларуси выбралась из небольшого проседания во втором квартале и сейчас достаточно устойчиво движется к задаче по выходу на 100% ВВП по отношению к уровню 2019 года", - утверждает премьер.

"Удалось разгрузить склады фактически на полмиллиарда. Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное - $1,2 млрд. В основном оно сформировано за счет услуг. Это хороший показатель", - констатирует Головченко.

В части инфляции, он сказал, что в сложившихся условиях выход на любую однозначную цифру по итогам года следует считать неплохим результатом. Головченко он указал на падение курса российского рубля и его влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров, колебания курса белорусского рубля.

"Мы внимательно смотрим, что происходит на ценовом рынке, и принимаем меры. Но, конечно, заниматься напрямую администрированием цен - неправильная практика. Есть позиции, которые контролируются и регулируются государством", - утверждает премьер.

 
 
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Премьер Роман Головченко сегодня доложил Лукашенко, что состояние экономики Беларуси в целом лучше, чем в соседних странах.
 
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