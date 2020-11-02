"Подставить плечо": гендир "Нафтана" отправил "группу поддержки" на "Гродно Азот"

Как заявил Сойко, коллектив «Нафтана» всегда готов «подставить плечо и поддержать работников ОАО „Гродно Азот“ в любых ситуациях». Поэтому сегодня «Нафтан» перевел часть своих специалистов для обеспечения непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства, в том числе по причине сложной эпидемиологической ситуации.





Топ-менеджер «Нафтана» уверен, что в результате «планы отдельных провокаторов» на «Гродно Азот» не будут реализованы. А это значит, что не пострадает и производственный цикл на «Нафтане», поскольку аммиак с «Гродно Азот» нужен на нафтановских установках.





Ранее сообщалось, что гендиректор «Гродно Азота» объявил о сформированном резерве рабочих с других предприятий, который будет задействован в ближайшее время из-за сильных забастовочных настроений на предприятии. Игорь Бобырь уточнил, что ожидается приезд по крайней мере 40 специалистов.