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"Подставить плечо": гендир "Нафтана" отправил "группу поддержки" на "Гродно Азот"

02.11.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко распорядился направить специалистов своего предприятия на «Гродно Азот», чтобы заместить часть работников, присоединившихся к стачке.

Как заявил Сойко, коллектив «Нафтана» всегда готов «подставить плечо и поддержать работников ОАО „Гродно Азот“ в любых ситуациях». Поэтому сегодня «Нафтан» перевел часть своих специалистов для обеспечения непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства, в том числе по причине сложной эпидемиологической ситуации.

Топ-менеджер «Нафтана» уверен, что в результате «планы отдельных провокаторов» на «Гродно Азот» не будут реализованы. А это значит, что не пострадает и производственный цикл на «Нафтане», поскольку аммиак с «Гродно Азот» нужен на нафтановских установках.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Гродно Азота» объявил о сформированном резерве рабочих с других предприятий, который будет задействован в ближайшее время из-за сильных забастовочных настроений на предприятии. Игорь Бобырь уточнил, что ожидается приезд по крайней мере 40 специалистов.
 
Теги: Гродно
 
 
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Генеральный директор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко распорядился направить специалистов своего предприятия на «Гродно Азот», чтобы заместить часть работников,...
 
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