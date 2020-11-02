Пьяный российский боксер избил до комы партнера по сборной

Спортсмены возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний Иванов немного выпил, после чего поругался с Мирсиябовым.





Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов, после которых Мирсиябов впал в кому.





На данный момент он находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

