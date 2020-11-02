BySol - силовикам: Это ваш последний шанс

Об этом Ярослав заявил на своей странице в фейсбук.





Благотворительный фонд BySol начал свою работу ровно два с половиной месяца назад. Одной из главных целей фонда было оказание помощи силовикам Беларуси, перешедшим на сторону народа. Вместе с инициативой Микиты Микадо ProtectBelarus мы обработали сотни заявок представителей силовых структур. В настоящий момент финансовая и иные виды помощи оказаны более чем 300 бывшим сотрудникам. начал свою работу ровно два с половиной месяца назад. Одной из главных целей фонда было оказание помощи силовикам Беларуси, перешедшим на сторону народа. Вместе с инициативой Микиты Микадо ProtectBelarus мы обработали сотни заявок представителей силовых структур. В настоящий момент финансовая и иные виды помощи оказаны более чем 300 бывшим сотрудникам.





Среди силовиков, которые перешли на сторону народа, есть сотрудники МВД, КГБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, военнослужащие, представители иных ведомств.





Они не пожелали нарушать присягу на верность своему народу и, несмотря на репрессии и угрозы, отказались исполнять незаконные и преступные приказы, принимать участие в насилии по отношению к своим согражданам, перешли на их сторону. Такие люди в свободной и процветающей Беларуси будущего станут основой силовых структур. Это настоящие герои и ими гордится вся страна.





Тем не менее, времени для принятия решения было более чем достаточно.

Перемены произойдут все равно, и как раньше уже не будет никогда. Настроения народа не поменяются, произошеднее не забудут и не простят. А Лукашенко – отыгранная карта как для востока, так и для запада. Никто не поможет ему удержаться у власти, уверен бизнесмен.

И напоминает, что преступления против человечества сроков давности не имеют.





В связи с тем, что насилие со стороны отдельных групп сотрудников силовых ведомств продолжается, фонд объявил крайний срок по подаче на финансовую помощь – 08.11.2020.



