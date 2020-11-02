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BySol - силовикам: Это ваш последний шанс
Источник материала: Партизан
IT-бизнесмен Ярослав Лихачевский, который занял место Микиты Микадо в благотворительном фонде BySol, объявил силовикам ультиматум: либо помощь и новое трудоустройство, либо суд.
Об этом Ярослав заявил на своей странице в фейсбук.
«
Среди силовиков, которые перешли на сторону народа, есть сотрудники МВД, КГБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, военнослужащие, представители иных ведомств.
Они не пожелали нарушать присягу на верность своему народу и, несмотря на репрессии и угрозы, отказались исполнять незаконные и преступные приказы, принимать участие в насилии по отношению к своим согражданам, перешли на их сторону. Такие люди в свободной и процветающей Беларуси будущего станут основой силовых структур. Это настоящие герои и ими гордится вся страна.
Тем не менее, времени для принятия решения было более чем достаточно.
Перемены произойдут все равно, и как раньше уже не будет никогда. Настроения народа не поменяются, произошеднее не забудут и не простят. А Лукашенко – отыгранная карта как для востока, так и для запада. Никто не поможет ему удержаться у власти, уверен бизнесмен.
И напоминает, что преступления против человечества сроков давности не имеют.
В связи с тем, что насилие со стороны отдельных групп сотрудников силовых ведомств продолжается, фонд объявил крайний срок по подаче на финансовую помощь – 08.11.2020.
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IT-бизнесмен Ярослав Лихачевский, который занял место Микиты Микадо в благотворительном фонде BySol, объявил силовикам ультиматум: либо помощь и новое...
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