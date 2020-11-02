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Как ZX Spectrum, только лучше: представлен Raspberry Pi 400 в формфакторе клавиатуры

02.11.2020 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Raspberry Pi Foundation анонсировала компьютер Raspberry Pi 400, который представляет собой клавиатуру с необходимыми встроенными компонентами. Чтобы работать на таком ПК, достаточно добавить монитор (но и телевизор сойдет). Для подключения можно использовать один из двух портов micro HDMI.

В базовой комплектации, которая обойдется в $70, имеется только сам компьютер-клавиатура. За $100 предлагают комплект из ПК, мышки, сетевого кабеля, кабеля HDMI и руководства для начинающих.

Как ZX Spectrum, только лучше: представлен Raspberry Pi 400 в формфакторе клавиатуры
Как ZX Spectrum, только лучше: представлен Raspberry Pi 400 в формфакторе клавиатуры

Raspberry Pi 400 в остальном походит на Raspberry Pi 4 с небольшими улучшениями. В частности, он получил более шустрый 4-ядерный процессор ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, гигабитную сетевую плату, Bluetooth 5.0, 802.11ac Wi-Fi, два порта USB 3.0 и один USB 2.0. Питание подается через разъем USB Type-C, как у современных смартфонов. Имеется также слот для microSD и 40-контактный GPIO для подключения «хитрой» периферии.

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профессиональный, RAM LPDDR2 1 ГБ, графика: встроенная в процессор
111 р.
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Raspberry Pi Foundation анонсировала компьютер Raspberry Pi 400, который представляет собой клавиатуру с необходимыми встроенными компонентами. Чтобы работать на таком ПК,...
 
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