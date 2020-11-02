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ГАИ прокомментировала остановку скорой во время прохождения колонны «За единую Беларусь!» (видео)

02.11.2020 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появилось видео из Гродно. В ролике заметна машина скорой помощи, стоящая перед перекрестком, с водителем машины медиков разговаривает сотрудник ГАИ. В этот момент по пересечению улиц движется колонна автопробега «За единую Беларусь!». Автор записи говорит, что скорую не пропускают. В ГАИ прокомментировали: инспектор посоветовал включить проблесковые маячки, если есть необходимость экстренного проезда.

Видео инцидента опубликовал сайт AutoGrodno.

«Действительно, в субботу на период прохождения организованной колонны автомобилей в целях обеспечения безопасности дорожного движения на основных перекрестках выставлялись регулировщики, — таков комментарий Госавтоинспекции. — Также это было сделано и на кольцевом пересечении бульвара Ленинского комсомола с улицами Болдина и Домбровского в Гродно».

«В какой-то момент к перекрестку подъехал автомобиль скорой помощи без включенных маячков, — рассказали в ГАИ об обстоятельствах ситуации. — Водитель скорой поинтересовался, можно ли проехать. Инспектор ответил, что если есть экстренная необходимость по оказанию медицинской помощи, то необходимо включить маячки и проехать. Так и было сделано. Никаких препятствий или ограничений сотрудник ГАИ не делал. Внимательные пользователи заметят, что у скорой маячки включились только после проезда инспектора. В итоге время остановки автомобиля скорой помощи составило ровно столько, сколько общались водитель и инспектор».

 
Теги: Гродно
 
 
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В сети появилось видео из Гродно. В ролике заметна машина скорой помощи, стоящая перед перекрестком, с водителем машины медиков разговаривает сотрудник ГАИ. В этот...
 
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