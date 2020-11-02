Умер Владимир Карягин

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске умер многолетний глава бизнес-союзов, председатель Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин. Информацию Onliner подтвердили в Конфедерации промышленников и предпринимателей.

Владимир Карягин родился в Пскове в 1952 году. По образованию философ, экономист-менеджер, финансист.

В студенческие и преподавательские годы был известен как организатор стройотрядовского движения, командир лучших стройотрядов в Беларуси и СССР, первостроитель БАМа, объектов транспортировки и переработки нефти и газа в Беларуси, энергетических объектов Сибири и Якутии (1972—1988), разработчик проектов территориального и социально-экономического развития (1986—2018).

С 1978 по 1992 год был занят преподавательской работой в Белорусском государственном университете и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства.

С 1993 года был учредителем, ректором, профессором Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства (затем Почетным ректором). Член Международной академии организационных и управленческих наук и Международной академии информационных процессов и технологий.

С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях. По его инициативе созданы и на этапе развития возглавлялись союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждены 22 центра поддержки предпринимателей, ряд газет и журналов, информационно-аналитических агентств.

23 августа 2007 года был избран председателем Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».

В 2020 году выступил инициатором создания позиционного документа Манифест «2020—2030» и создания антикризисной оперативной рабочей группы РКП.