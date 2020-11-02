В Нидерландах гигантский «кит» спас поезд метро от падения в воду

Источник материала: Onliner

Необычное ЧП произошло сегодня рано утром в пригороде Роттердама. По сообщениям нидерландских СМИ, красивый серо-красный поезд метро отчего-то проигнорировал все «красные линии» для остановки и выехал за пределы железнодорожного полотна, поднятого над землей (на самом деле над водой) на высоту примерно десять метров. Состав наверняка упал бы вниз и происшествие из категорий ЧП перешло бы в разряд ж/д катастроф, если бы не китовый хвост.

Оригинальная художественная инсталляция в виде двух гигантских хвостов китов была установлена в тупике еще в 2002 году. За это время хвосты успели покрыться мхом, но не утратили «стоических» функций. Уточняется, что из-за раннего часа пассажиров в поезде не было, а машинист смог самостоятельно покинуть кабину. Причины происшествия пока не установлены, на месте работают специалисты, которые очень просят местных жителей воздержаться от посещения станции.