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Франсабанк возобновил кредитование физлиц

02.11.2020 16:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В банке сообщают, что по этому кредитному продукту на срок кредитования до 5 лет установлены следующие размеры процентных ставок:

  • 22% (ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси + 14.25 п.п.) - при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет;
  • 22% (ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси + 14.25 п.п.) - на рефинансирование кредитов, полученных в других банках, при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет.

Что в итоге?

Франсабанк вновь предоставляет кредиты физическим лицам на потребительские нужды – на срок до 5 лет по ставке 22%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Франсабанк со 2 ноября 2020 года возобновил выдачу кредитов физическим лицам на потребительские нужды по кредитному продукту Возможно все! .
 
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