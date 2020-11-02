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Франсабанк возобновил кредитование физлиц
Источник материала: Myfin
В банке сообщают, что по этому кредитному продукту на срок кредитования до 5 лет установлены следующие размеры процентных ставок:
Что в итоге?
Франсабанк вновь предоставляет кредиты физическим лицам на потребительские нужды – на срок до 5 лет по ставке 22%.
Источник: Myfin.by
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Франсабанк со 2 ноября 2020 года возобновил выдачу кредитов физическим лицам на потребительские нужды по кредитному продукту Возможно все! .
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