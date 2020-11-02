Франсабанк возобновил кредитование физлиц

Источник материала: Myfin

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В банке сообщают, что по этому кредитному продукту на срок кредитования до 5 лет установлены следующие размеры процентных ставок:



22% ( ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси + 14.25 п.п.) - при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет ;

( Нацбанка Беларуси + 14.25 п.п.) - при сроке кредитования ; 22% (ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси + 14.25 п.п.) - на рефинансирование кредитов, полученных в других банках, при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет.

Что в итоге?

Франсабанк вновь предоставляет кредиты физическим лицам на потребительские нужды – на срок до 5 лет по ставке 22%.