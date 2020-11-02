ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядят «трешки» в Минске за 60 тысяч долларов, где можно жить (есть и с двумя балконами)

02.11.2020 17:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно мы показывали, как выглядят Минске за 40 тысяч долларов, где можно сразу жить">однокомнатные квартиры за 40 тысяч долларов и двухкомнатные за 50, в которых можно жить сразу после покупки. А сегодня посмотрим, как выглядят такие же, только трехкомнатные и за 60 тысяч. И не забывайте, что в нынешнее время нужно смело торговаться.

В Чижовке

За 59,5 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки 1972 года на проезде Голодеда, 11 в Чижовке. Площадь — 52,2 квадратных метра.



Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел — раздельный. Балкон есть.





Все окна заменены на стеклопакеты, включая оконный блок между спальней и лоджией. На полу ламинат, стены и потолки выровнены и оклеены обоями.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но — далеко от центра и метро. В доме также еще не было капремонта. Одна из комнат — проходная.

В Курасовщине

За 59,5 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки на улице Ландера, 46 в Курасовщине. Площадь — 49,74 квадратных метра.



Площадь кухни — 6,2 метра. Санузел раздельный. Балкон есть.




Квартира готова к проживанию. На полу — ламинат, окна — пластиковые. Балкон также застеклен.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но далеко от центра и в крайнем доме перед кольцевой. Одна из комнат — проходная.

В Зеленом Луге

За 60 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Седых, 60 в Зеленом Лугу. Площадь — 49,1 квадратных метра.



Площадь кухни — 6,1 метра. Балкон есть.




В квартире сделан ремонт. В объявлении сказано, что в квартире интересная планировка. Правда, судя по техпаспорту, она не узаконена. Но это скорее правило, нежели исключение.



Квартира находится в хорошем районе, но все-таки это классическая хрущевка со всеми вытекающими моментами. Одна из комнат — проходная.

В Масюковщине

За 60,9 тысяч долларов продается квартира на девятом этаже панельной девятиэтажки 1978 года на улице Лынькова, 9 в Масюковщине. Площадь — 62,6 квадратных метра.



Площадь кухни — 8,4 метра. Санузел раздельный. Балкон есть (даже два).







На полу в кухне и коридоре лежит плитка, во всех остальных жилых комнатах — паркет. В санузле — плитка на полу и стенах.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но недалеко от железной дороги. Одна из комнат — проходная.

В Курасовщине

За 61 тысячу долларов продается квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Ландера, 32 в Курасовщине. Площадь — 49 квадратных метров.



Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел раздельный. Балкона нет.






На полу в кухне и коридоре плитка, в комнатах — ламинат. Есть подвал, сигнализация. Заменена вся проводка, установлен теплый пол в кухне и коридоре.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но на первом этаже и далеко от центра. Одна из комнат — проходная.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Нафтан направил штрейкбрехеров на "Гродно Азот"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика