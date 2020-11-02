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Как выглядят «трешки» в Минске за 60 тысяч долларов, где можно жить (есть и с двумя балконами)
Источник материала: Tut.by
Недавно мы показывали, как выглядят Минске за 40 тысяч долларов, где можно сразу жить">однокомнатные квартиры за 40 тысяч долларов и
В Чижовке
За 59,5 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки 1972 года на проезде Голодеда, 11 в Чижовке. Площадь — 52,2 квадратных метра.
Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел — раздельный. Балкон есть.
Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но — далеко от центра и метро. В доме также еще не было капремонта. Одна из комнат — проходная.
В Курасовщине
За 59,5 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки на улице Ландера, 46 в Курасовщине. Площадь — 49,74 квадратных метра.
Площадь кухни — 6,2 метра. Санузел раздельный. Балкон есть.
Квартира готова к проживанию. На полу — ламинат, окна — пластиковые. Балкон также застеклен.
Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но далеко от центра и в крайнем доме перед кольцевой. Одна из комнат — проходная.
В Зеленом Луге
За 60 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Седых, 60 в Зеленом Лугу. Площадь — 49,1 квадратных метра.
Площадь кухни — 6,1 метра. Балкон есть.
В квартире сделан ремонт. В объявлении сказано, что в квартире интересная планировка. Правда, судя по техпаспорту, она не узаконена. Но это скорее правило, нежели исключение.
Квартира находится в хорошем районе, но все-таки это классическая хрущевка со всеми вытекающими моментами. Одна из комнат — проходная.
В Масюковщине
За 60,9 тысяч долларов продается квартира на девятом этаже панельной девятиэтажки 1978 года на улице Лынькова, 9 в Масюковщине. Площадь — 62,6 квадратных метра.
Площадь кухни — 8,4 метра. Санузел раздельный. Балкон есть (даже два).
Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но недалеко от железной дороги. Одна из комнат — проходная.
В Курасовщине
За 61 тысячу долларов продается квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Ландера, 32 в Курасовщине. Площадь — 49 квадратных метров.
Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел раздельный. Балкона нет.
На полу в кухне и коридоре плитка, в комнатах — ламинат. Есть подвал, сигнализация. Заменена вся проводка, установлен теплый пол в кухне и коридоре.
Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но на первом этаже и далеко от центра. Одна из комнат — проходная.
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