Как выглядят «трешки» в Минске за 60 тысяч долларов, где можно жить (есть и с двумя балконами)

Источник материала: Tut.by

Недавно мы показывали, как выглядят Минске за 40 тысяч долларов, где можно сразу жить">однокомнатные квартиры за 40 тысяч долларов и двухкомнатные за 50, в которых можно жить сразу после покупки. А сегодня посмотрим, как выглядят такие же, только трехкомнатные и за 60 тысяч. И не забывайте, что в нынешнее время нужно смело торговаться.

В Чижовке

За 59,5 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки 1972 года на проезде Голодеда, 11 в Чижовке. Площадь — 52,2 квадратных метра.









Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел — раздельный. Балкон есть.













Все окна заменены на стеклопакеты, включая оконный блок между спальней и лоджией. На полу ламинат, стены и потолки выровнены и оклеены обоями.









Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но — далеко от центра и метро. В доме также еще не было капремонта. Одна из комнат — проходная.

В Курасовщине

За 59,5 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки на улице Ландера, 46 в Курасовщине. Площадь — 49,74 квадратных метра.









Площадь кухни — 6,2 метра. Санузел раздельный. Балкон есть.













Квартира готова к проживанию. На полу — ламинат, окна — пластиковые. Балкон также застеклен.









Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но далеко от центра и в крайнем доме перед кольцевой. Одна из комнат — проходная.

В Зеленом Луге

За 60 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Седых, 60 в Зеленом Лугу. Площадь — 49,1 квадратных метра.









Площадь кухни — 6,1 метра. Балкон есть.













В квартире сделан ремонт. В объявлении сказано, что в квартире интересная планировка. Правда, судя по техпаспорту, она не узаконена. Но это скорее правило, нежели исключение.









Квартира находится в хорошем районе, но все-таки это классическая хрущевка со всеми вытекающими моментами. Одна из комнат — проходная.

В Масюковщине

За 60,9 тысяч долларов продается квартира на девятом этаже панельной девятиэтажки 1978 года на улице Лынькова, 9 в Масюковщине. Площадь — 62,6 квадратных метра.









Площадь кухни — 8,4 метра. Санузел раздельный. Балкон есть (даже два).













На полу в кухне и коридоре лежит плитка, во всех остальных жилых комнатах — паркет. В санузле — плитка на полу и стенах.









Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но недалеко от железной дороги. Одна из комнат — проходная.

В Курасовщине

За 61 тысячу долларов продается квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Ландера, 32 в Курасовщине. Площадь — 49 квадратных метров.









Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел раздельный. Балкона нет.













На полу в кухне и коридоре плитка, в комнатах — ламинат. Есть подвал, сигнализация. Заменена вся проводка, установлен теплый пол в кухне и коридоре.









Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но на первом этаже и далеко от центра. Одна из комнат — проходная.