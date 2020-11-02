В каких кинотеатрах пройдет фестиваль «Лістапад» и сколько стоят билеты? Рассказываем

Источник материала: Tut.by

В продаже появились билеты на кинофестиваль «Лістапад». В этом году на нем покажут 120 фильмов из 50 стран. Показы пройдут в шести кинотеатрах с соблюдением социальной дистанции и других мер предосторожности. Об этом сообщают организаторы киносмотра.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кинотеатр «Центральный» станет главной площадкой для картин из основного конкурса игрового кино и программы «Молодость на марше». Также в кинотеатре пройдут ночные показы из внеконкурсной программы игрового кино. Билеты на дневные показы можно приобрести за 6 рублей, вечерние — 7 рублей, ночные — 9 рублей. В выходные дни стоимость билетов на все фильмы — 7 рублей.

В кинокомплексе «Falcon Club Бутик Кино» пройдут показы из конкурсной и внеконкурсной программы игрового кино. Стоимость билетов — 10 рублей.

В «Пионере» за 5 рублей можно посмотреть конкурсные фильмы для детей «Лістападзік». В этом же кинотеатре за 7 рублей доступны квитки на конкурсные показы игрового кино и внеконкурсные фильмы секций: «Женские истории», «Воображаемые любови», «Уикенды с Войцехом Хасом», «Мастер-класс». Кроме этого в «Пионере» будут представлены фильмы конкурса «Молодость на марше».

Билеты на сеансы в рамках национального конкурса будут продавать в «Беларуси» за 6 рублей. На торжественные церемонии открытия и закрытия в кинотеатре «Москва» можно попасть за 15 рублей.

Кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Galileo покажет фестивальные картины основного конкурса и внеконкурсных секций документального кино, а также конкурса национальных киношкол. Цены следующие: утренние показы — 6 рублей, вечерние — 7 рублей, фильмы конкурса национальных киношкол — 5 рублей.

Билеты доступны для покупки на AFISHA.TUT.BY.

«Лістапад» пройдет в Минске с 6 по 13 ноября 2020 года под слоганом «Магия образа». Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. Организатор «Лістапада» — Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

Кинофестиваль «Лістапад» Где: «Центральный», «Falcon Club Бутик Кино», «Пионер», «Беларусь», «Москва», Silver Screen в ТРЦ Galileo

Когда: с 6 по 13 ноября

Сколько: от 5 рублей Купить билет

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