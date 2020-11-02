По СТВ показали репортаж про взрыв на Логойском тракте в Минске. Рассказываем, что это может быть

Источник материала: Tut.by

Вчера, 1 ноября, при подавлении протеста и разгоне колонн, идущих маршем на Куропаты, на Логойском тракте неизвестный бросил предмет, взорвавшийся с облаком дыма и искрами во все стороны. 42.TUT.BY пробует разобраться, что же это могло быть и откуда бросили этот предмет.



Кадр из передачи СТВ. Источник: ctv.by

О чем речь и что мы знаем или успели заметить

Около 15.35 читатели сообщили нам, что в Минске на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника взорвалась светошумовая граната.

Впоследствии СТВ выпустило видео с кадрами взрыва и комментарием госжурналиста Григория Азаренка, где он заявил, что это СВУ (самодельное взрывное устройство), а не светошум.

«Прилетела эта штука то ли с крыши, то ли из окна. К счастью, никто не пострадал. Подобные взрывные устройства как раз в Telegram-каналах учат делать анархисты и радикалы. Однако фантазия у невероятных сегодня разыгралась. „Мотопутилы“ тут же всем рассказали, что это я взорвал для красивой картинки. Сразу после того, наверное, как отравил Навального», — сказал Азаренок.

На кадрах видео от СТВ (которое начали снимать за несколько секунд до взрыва) можно заметить, как силовики (судя по форме, омоновцы) отходят от здания, затем за их спинами поднимается клуб белого дыма, после чего следует взрыв. Силовики не спеша разворачиваются и идут ко входу в здание, где тут же становится на колени неизвестный человек в рабочей одежде.

До входа силовики не доходят и возвращаются «на исходные позиции». «Тут люди», — кричит им вставший с колен мужчина. «Это не вы, мы видели», — отвечает ему человек в форме, а перед этим кричит то ли журналистам СТВ, то ли кому-то рядом с ним: «Это провокатор, что творится?!».

Провластный Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал пост, утверждая, что есть информация, куда скрылся бросавший СВУ. «Мимо проходящие люди указали сотрудникам направление, куда убежал радикально настроенный бандит. По данному факту начато разбирательство», — указано в посте.

В дальнейшем читатели прислали нам видео, на котором различима траектория полета предмета перед взрывом.

Предмет летит примерно так, как будто его бросил человек, стоящий на тротуаре — это не похоже на бросок сверху, иначе боеприпас описал бы более крутую параболу.

Это подтверждает и замедленное видео, опубликованное в Telegram-канале «Белсат».

Что за устройство бросили на землю

Отсмотрев кадры видео, мы можем утверждать — это точно не светошумовая граната. И не граната вообще. Скорее всего, перед нами действительно самодельное взрывное устройство небольшой мощности и без поражающих элементов. Летящий предмет больше всего похож на свернутый и наполненный чем-то полиэтиленовый пакет.



Кадр: СТВ

Последующие кадры из видео СТВ подтверждают: на асфальте лежат остатки уже сработавшего устройства — по виду это как раз остатки полиэтиленового пакета и полусгоревшего шнура в бумажной оболочке.

Изначально мы подумали, что перед нами так называемый огнепроводный шнур, (название «бикфордов шнур» более популярно, но менее верно, это лишь частный случай огнепроводного). Такие используются, чтобы подорвать устройство не в руках у бросающего, а через некоторое время, чтобы оно успело долететь до цели, а метатель (если у него есть такое желание) — убежать.

Однако впоследствии мы отказались от этой мысли: огнепроводный шнур сгорает несколько иначе, и такого остатка, как на фото, не получилось бы.

Что касается вещества, которым был наполнен пакет, — судя по всему, это обыкновенный черный порох, известный со Средневековья. На это косвенно указывает характер взрыва — низкая мощность (стоящие в нескольких метрах силовики даже не покачнулись от ударной волны и никак не пострадали), белый дым и искры, разлетевшиеся в месте взрыва.

Дело в том, что интенсивность сгорания дымного пороха (современные оружейные пороха называются бездымными и с обычным порохом, кроме названия, не имеют ничего общего) не очень высока. До момента, когда частицы взорвавшегося вещества разлетаются, черный порох не успевает целиком сгореть — и его оставшиеся кусочки ярко тлеют в воздухе (этот процесс мы и наблюдаем как рой искр).

По сути, брошенное устройство — не что иное, как большая петарда кустарного изготовления. Обычные петарды, продающиеся в магазинах пиротехники, в качестве взрывчатого вещества также используют небольшие заряды черного пороха. Если такое взорвется не непосредственно в руках или под ногами человека, вероятнее всего, он не пострадает, даже будучи одет в обычную одежду — не говоря уже о силовиках в средствах индивидуальной защиты.

Откуда, вероятнее всего, был произведен бросок?

Здесь нам поможет визуализация местности. Так как видео было снято с нескольких ракурсов, задача упрощается. Внимание на изображения ниже.



Схема: Антон Девятов



Схема: Антон Девятов

На схеме изображено, откуда, согласно имеющимся видео, был брошен взрывпакет. Кадры показывают, что бросок «с крыши или из окна» маловероятен, предмет летел бы по куда более крутой траектории. Бросок же из окна, учитывая, что окна в здании затянуты баннерами, несколько затруднен.

Простой расчет показывает, что СВУ метнули примерно от угла здания, то есть весьма близко к месту, откуда снимала группа телеканала СТВ.

Съемка с другого ракурса показывает, что поблизости находились и силовики. Почему ни государственные журналисты, ни люди в форме не заметили диверсанта — пока вопрос открытый. Тем более что злоумышленника, по информации канала «Желтые сливы», заметили мимо проходящие граждане и показали, куда он скрылся. Однако поимка бросившего пакет поможет поставить точку в этом странном деле.