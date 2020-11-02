|
Вирусный Despacito больше не самый популярный клип на YouTube
Источник материала: Tut.by
Вирусный ролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee больше не самый популярный клип на YouTube. Он уступил первенство детской песне Baby Shark.
На момент написания заметки у Baby Shark было 7 041 134 249 просмотров, у Despacito — 7 038 059 332 просмотров.
Интересно, что у Baby Shark довольно много дизлайков: 10 миллионов (против 20 миллионов лайков). У Despacito статистика другая: он понравился 40 миллионам пользователей, палец вниз поставили 4,7 миллиона.
Ниже прикрепляем видео нового рекордсмена YouTube, детскую песню Baby Shark:
Клип Despacito держал рекорд по количеству просмотров на YouTube с 2017 года.
Любопытно, что Луис Фонси, автор Despacito,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вирусный ролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee больше не самый
|
Свежие газеты
Архив (Разное)