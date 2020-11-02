ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вирусный Despacito больше не самый популярный клип на YouTube

02.11.2020 17:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вирусный ролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee больше не самый популярный клип на YouTube. Он уступил первенство детской песне Baby Shark.

На момент написания заметки у Baby Shark было 7 041 134 249 просмотров, у Despacito — 7 038 059 332 просмотров.

Интересно, что у Baby Shark довольно много дизлайков: 10 миллионов (против 20 миллионов лайков). У Despacito статистика другая: он понравился 40 миллионам пользователей, палец вниз поставили 4,7 миллиона.

Ниже прикрепляем видео нового рекордсмена YouTube, детскую песню Baby Shark:

Клип Despacito держал рекорд по количеству просмотров на YouTube с 2017 года.

Любопытно, что Луис Фонси, автор Despacito, принял участие в записи ремикса Baby Shark, премьера которого состоялась в июле 2020 года.

Читайте также
Олег ЛСП стал новым гостем «Вечернего Урганта»
Макс Корж снял клип на Грушевке. Как это было

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вирусный ролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee больше не самый
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядят «трешки» в Минске за 60 тысяч долларов, где можно жить (есть и с двумя балконами)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика