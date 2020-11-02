Вирусный Despacito больше не самый популярный клип на YouTube

Источник материала: Tut.by

Вирусный ролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee больше не самый популярный клип на YouTube. Он уступил первенство детской песне Baby Shark.

На момент написания заметки у Baby Shark было 7 041 134 249 просмотров, у Despacito — 7 038 059 332 просмотров.

Интересно, что у Baby Shark довольно много дизлайков: 10 миллионов (против 20 миллионов лайков). У Despacito статистика другая: он понравился 40 миллионам пользователей, палец вниз поставили 4,7 миллиона.

Ниже прикрепляем видео нового рекордсмена YouTube, детскую песню Baby Shark:

Клип Despacito держал рекорд по количеству просмотров на YouTube с 2017 года.

Любопытно, что Луис Фонси, автор Despacito, принял участие в записи ремикса Baby Shark, премьера которого состоялась в июле 2020 года.

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