В Минске скоропостижно скончался Владимир Карягин

Источник материала: Ежедневник

фото: toursoyuz.by

Многие годы возглавлявший белорусские бизнес-союзы Владимир Карягин умер на 69 году жизни.

Информацию о смерти Карягина Tut.by подтвердили в Конфедерации промышленников и предпринимателей.

Владимир Карягин – уроженец Пскова. По образованию философ, экономист-менеджер, финансист. В молодости активно участвовал в стройотрядовском движении, строил БАМ, объекты транспортировки и переработки нефти и газа в Беларуси, энергетические объекты в Сибири и Якутии.

С 1978 по 1992 год преподавал в БГУ и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства.

С 1993 года учредитель, ректор, профессор Негосударственной академии парламентаризма и предпринимательства (потом — почетный ректор).

С 1989 по 1999 год Владимир Карягин был депутатом Мингорсовета, возглавлял комиссию по экономическому развитию и бюджету, был первым замом председателя совета.

С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях. По его инициативе созданы и на этапе развития возглавлялись союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждены 22 центра поддержки предпринимателей, ряд газет и журналов, информационно-аналитических агентств.

С 20 февраля 2006 года возглавлял Координационный совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси, редакционную комиссию НПББ.

23 августа 2007 года избран председателем Высшего Координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».