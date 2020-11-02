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После шествия в Куропаты возбуждено уголовное дело. В нем 231 подозреваемый

02.11.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске возбуждено в Беларуси, сообщил Следственный комитет.

"По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел", - говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси. 

Подозреваемым по делу признан 231 человек.

Наказание по данной статье предполагает штраф, арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Не исключено, что подозреваемых станет еще больше. СК сообщает о проведении оперативно-розыскных мероприятий по «установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности».

Напомним, ранее МВД проинформировано, что 1 ноября в общей сложности были задержаны около 300 участников шествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске возбуждено в Беларуси, сообщил Следственный комитет.
 
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