"За трусость дети спасибо вам не скажут" Сотрудник "Гродно-Азот" обратился к работающим

"Люди страдают, а мы всё это глотаем. Задержали коллегу, когда он шел на работу и ему поставили прогул. Сейчас ему просто клеят уголовное дело (имя коллеги — Александр Жук). Hевозможно смотреть, что творят с работниками культуры, медицины, легендами нашего белорусского спорта.





Все идут всё равно и работают, вспоминая, что у них есть дети, родители. Ваши дети никогда вам спасибо не скажут за такую трусость, за то, что вы ходили за тарелку похлебки под дубинками на работу.





Когда ваши дети вырастут, им будет стыдно рассказать, что вы делали в такой переломный момент для страны, когда мы просто достигли правового дна. Поддержите коллег, забастовку и наше будущее.





charter97.org Солидарность - наша сила!", - цититует Владимира Журавко







