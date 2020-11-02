ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"За трусость дети спасибо вам не скажут" Сотрудник "Гродно-Азот" обратился к работающим

02.11.2020 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудник «Гродно Азота» Владимир Журавко записал обращение к народу и присоединился к стачке, сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

"Люди страдают, а мы всё это глотаем. Задержали коллегу, когда он шел на работу и ему поставили прогул. Сейчас ему просто клеят уголовное дело (имя коллеги — Александр Жук). Hевозможно смотреть, что творят с работниками культуры, медицины, легендами нашего белорусского спорта.

Все идут всё равно и работают, вспоминая, что у них есть дети, родители. Ваши дети никогда вам спасибо не скажут за такую трусость, за то, что вы ходили за тарелку похлебки под дубинками на работу. 

Когда ваши дети вырастут, им будет стыдно рассказать, что вы делали в такой переломный момент для страны, когда мы просто достигли правового дна. Поддержите коллег, забастовку и наше будущее. 

Солидарность - наша сила!", - цититует Владимира Журавко charter97.org
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник «Гродно Азота» Владимир Журавко записал обращение к народу и присоединился к стачке, сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
 
Новости дня
Новости разные
 
На учебном полигоне погиб рядовой. Минобороны и СК проводят проверку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика