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Украинец заявил о вербовке беларусскими пограничниками
Источник материала: Партизан
Репкинский районный суд Черниговской области освободил от уголовной ответственности местного жителя Дениса, который добровольно явился в Службу безопасности Украины с заявлением, что был завербован белорусскими пограничниками.
Мужчина обвинялся ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи — от 10 до 15 лет лишения свободы.
Подробности очередного шпионского дела, завершившегося провалом, «
Как следует из материалов дела, 29 августа этого года Денис отправился на рыбалку на Днепр для последующей продажи улова. Судя по всему, рыбак пересек водную границу между Украиной и Беларусью и был задержан сотрудниками Гомельской пограничной группы.
Мужчину доставили на заставу, где, как он утверждает, неизвестный беларусский пограничник поставил его перед выбором: уголовное дело за незаконное пересечение границы или негласное сотрудничество.
Из двух зол украинец выбрал меньшее для себя и подписал бумагу о конфиденциальном сотрудничестве с Госпогранкомитетом Беларуси.
Завербованному дали задание собирать информацию о дислоцирующихся в Черниговском районе украинских пограничниках.
Куратора рыбака особо интересовали данные о личном составе, заступающем на боевые дежурства: количество, адреса проживания, номера телефонов, маршруты передвижения, вооружение, порядок несения службы, а также обустройство белорусско-украинской границы в районе села Мнева.
Передавать собранные сведения украинец должен был во время следующих рыбалок на Днепре лично беларусскому пограничнику.
Однако после возвращения на родину рыбак отправился в УСБУ по Черниговской области с явкой с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что украинец ни одного задания иностранного государства не выполнил, а потому никакого ущерба не нанес.
На основании этого вывода прокурор обратился к суду с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности и прекращении дела. Суд согласился с прокурором.
Это не первый случай, когда украинцы после общения с беларусскими пограничниками соглашаются на сотрудничество в ущерб интересам своего государства, а потом идут сдаваться в СБУ.
В июне этого года сообщалось об аналогичной истории, героем которой был также житель Репнинского района. Мужчину, по его словам, прихватили гомельские пограничники на незаконном пересечении границы. Вместо штрафа, депортации и запрета въезда в Беларусь, где живут его родственники, ему предложили негласное сотрудничество.
Соответствующую бумагу он подписал, получил задание собирать и передавать информацию о личном составе Черниговского пограничного отряда, но не выполнил его. Обратился в СБУ с покаянием и в результате избежал наказания за измену государству.
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Репкинский районный суд Черниговской области освободил от уголовной ответственности местного жителя Дениса, который добровольно явился в Службу безопасности...
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