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На полигоне в Печах погиб курсант
Источник материала: Партизан
Курсант школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений в Печах погиб на полигоне.
По факту смерти рядового, произошедшей на общевойсковом учебном полигоне, начата проверка, сообщает Минобороны РБ.
Никаких подробностей не приводится.
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Курсант школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений в Печах погиб на полигоне.
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