На полигоне под Борисовом погиб солдат-срочник

На 227-м общевойсковом учебном полигоне около Борисова 2 ноября погиб военнослужащий срочной службы рядовой Е.Гриб, сообщает пресс-служба Министерства обороны.





Отмечается, что солдат проходил службу в должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го объединенного учебного центра в военном городке Печи.

По факту смерти начата проверка.

«Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба. <…> Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.