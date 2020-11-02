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Лукашенко «очень хотелось бы», чтобы в этом году экономика сработала не хуже, чем у соседей

02.11.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко обсудил 2 ноября с премьер-министром Романом Головченко ситуацию в экономике страны и на предприятиях.

Лукашенко «очень хотелось бы», чтобы в этом году экономика сработала не хуже, чем у соседей

«Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что главное — не просто статистика, а реальные продажи произведенных товаров: «Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь товар продать. Поэтому это важно».

Он также предложил кратко проинформировать о планах на 2021 год. «Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки», — отметил Лукашенко.

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Лукашенко также интересовала и ситуация на предприятиях, где «в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам».

Головченко отметил, что, исходя из итогов девяти месяцев 2020 года, в плане развития экономики «ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста».

«По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука», — рассказал он.

Как сообщалось, валовой внутренний продукт Беларуси в январе—сентябре 2020 года составил 106,6 млрд рублей, что на 1,3% меньше, чем за такой же прошлогодний период.

Правительство поставило задачу по итогам года не допустить снижения ВВП, а в 2021 году обеспечить экономический рост на 1,8%.

 

 

Фото president.gov.by

 
 
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Александр Лукашенко обсудил 2 ноября с премьер-министром Романом Головченко ситуацию в экономике страны и на предприятиях.
 
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