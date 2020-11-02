ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После акции 1 ноября СК возбудил дело о массовых беспорядках — 231 подозреваемый

02.11.2020 17:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске».

После акции 1 ноября СК возбудил дело о массовых беспорядках — 231 подозреваемый
Фото sk.gov.by

1 ноября в Минске прошел Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства. По данным правозащитников, задержано не менее 286 человек,

«По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса». Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены «об обстоятельствах совершения противоправных действий».

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, «направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности».

Граждане, задерживавшиеся во время и после предыдущих воскресных маршей, обычно обвинялись по административным статьям, отмечает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске».
 
Новости дня
Новости разные
 
Хочу в «Каскад». Сколько стоят квартиры в жилом комплексе, ставшем известным на всю Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика