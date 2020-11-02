Представитель «Белсата»: уголовные дела — новый виток преследования наших журналистов

Журналисты телеканала «Белсат» работают в условиях отсутствия аккредитации уже почти 13 лет и сталкивались с различными формами преследования, но уголовные дела в их отношении — это новый виток, заявил БелаПАН заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий.





Сотрудничающие с телеканалом «Белсат» журналисты Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский признаны подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках по статье 342 УК. Они были задержаны 1 ноября, когда освещали проходивший в Минске Марш против террора.

«Подробностей этого дела пока нет, надеюсь, что в 15 часов будут действия с адвокатами, тогда будем знать больше, — сказал Диковицкий. Пока, по его словам, к задержанным журналистам адвокатов не допускали. Замдиректора «Белсата» связывает это с тем, что Солтана вчера избили и теперь, вероятно, хотят, чтобы он лучше выглядел.

«Это очередной уровень преследования. Мы работаем без аккредитации почти 13 лет. Раньше были прежде всего штрафы. За эти годы мы оплатили более 720 тысяч евро штрафов», — отметил Диковицкий.

В этом году, добавил он, начались задержания. «За работу без аккредитации можно оштрафовать, но коллег начали задерживать как за участие. Наказывали максимум 15 сутками ареста. Недавно вышел наш коллега Алесь Любенчук, Елена Довнар отбыла арест два раза по 15 суток. Обвинения по уголовному делу тяжело даже комментировать», — сказал замдиректора «Белсата».

По его словам, если это дело будет продолжаться, Беларусь будет трудно назвать иначе, как тоталитарной страной.

«Прежде всего, в этих условиях телеканал сделает все, чтобы у наших коллег были хорошие адвокаты. Собственно, это уже сделано. Затем будем кричать об этом на весь мир», — заявил Диковицкий.