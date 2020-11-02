Ситуация на рынке: курсы валют стран Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Банк России повысил курс доллара до 80 рублей 57 копеек. Евро – до 93-х рублей 76 копеек. Какова ситуация на валютных рынках в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане доллар открыл новую неделю ростом. Он подорожал на 1,63 тенге. По данным казахтанской фондовой биржи, средневзвешенный курс доллара составил 434,29 тенге. Таким образом, национальная валюта ослабла на 1,25%. Это рекордный показатель за последние несколько недель.

Таджикистан

Сегодня в Таджикистане доллар можно купить за 10 сомони и 33 дирама, а евро стоит 12 сомони 20 дирамов. Курс сомони в Национальном банке по отношению к иностранным валютам в последние дни не менялся.

Кыргызстан

После выходных в Кыргызстане доллар подорожал почти на один сом. Сегодня в коммерческих банках и обменных пунктах его можно купить за 82 сома 80 тыйинов. Небольшой рост наблюдается уже около двух недель. Несколько дней назад Национальный банк Кыргызстана провел крупную интервенцию, продав более 42 миллионов долларов. Однако ситуацию это не изменило. Один евро в столице стоит 97 сомов 80 тыйинов.

Беларусь

В Беларуси дорожают доллар и евро, а российский рубль слабеет. Таковы итоги торгов на валютно-фондовой бирже. Эксперты отмечают: после укрепления в начале осени к октябрю белорусский рубль снизился по отношению к валютной корзине на 0,09%. Вместе с тем в Беларуси изменился расчет Бюджета прожиточного минимума. Он вырос на 0,8%. Эта величина привязана к другим выплатам. Поэтому с ноября увеличились размеры детских пособий, социальных пенсий и доплат пенсионерам.