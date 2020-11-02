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Погода в СНГ: в Беларуси облачно с прояснениями, в Алматы солнечно и тепло

02.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой туман, облачно, местами дождь и до плюс восьми градусов ожидается сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В столице Кыргызстана тепло. Сегодня воздух прогреется до +19 градусов. Пока осень радует теплой погодой, жители столицы и сотрудники муниципалитета убирают дворы и палисадники. Мэрия напоминает, что за оставленный мусор на прилегающей территории предусмотрен штраф в размере от 36 до 160 долларов.

Беларусь

В Беларуси сегодня облачно с прояснениями. В Минске плюс семь. В южных областях будет теплее – до 12 градусов.

С наступлением холодов увеличивается количество пожаров в стране. 70% приходится именно на отопительный сезон. Сотрудники МЧС, социальные службы и представители местной власти проверяют исправность печей и котлов, а также напоминают о том, что нельзя оставлять на ночь включенные обогреватели. Накануне по этой причине случился пожар в Гродно. Пенсионерку разбудила кошка, но женщина не смогла сориентироваться: из-за короткого замыкания света в квартире не было. Спасателей вызвали соседи.

Таджикистан

Сегодня в Таджикистане без осадков. По всей стране температура держится в среднем на отметке плюс 15, в Душанбе – 22 градуса тепла. В последний осенний месяц специалисты рекомендуют употреблять больше блюд из овощей и фруктов оранжевого цвета, то есть в ежедневном рационе должны быть тыква, морковь, хурма, шиповник и цитрусовые. Они низкокалорийные, богаты витамином А и насыщены антиоксидантами.

Казахстан

В Алматы с утра солнечно, +11. Осадков синоптики не обещают, как и на всей территории Казахстана. На севере и в центральном регионе ожидаются туман и гололед. На западе республики повышенная влажность и морозный воздух стали причиной необычного природного явления. Жители наблюдали гало – свечение вокруг солнца. Такое происходит из-за преломления света через капли воды или кристаллики льда.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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