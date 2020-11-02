Что, кроме третьей ветки метро, откроется в Минске на этой неделе?

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале «Минск.Официально» появилась информация, какие объекты городской инфраструктуры откроются в Минске уже на этой неделе. И речь там не только о первом участке третьей линии метро, который, конечно, станет вишенкой на торте, учитывая, как долго жители столицы мечтают побывать на новых «зеленых» станциях.

В течение первой недели ноября в Минске заработают:

ясли-сад №576 в Московском районе столицы;

новый корпус Минского городского клинического онкологического диспансера;

общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Кедышко после капитального ремонта;

7 школьных стадионов, 2 спортивные площадки и водный объект «Запруда» в Заводском районе.