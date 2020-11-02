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Что, кроме третьей ветки метро, откроется в Минске на этой неделе?
Источник материала: Onliner
В Telegram-канале «Минск.Официально» появилась информация, какие объекты городской инфраструктуры откроются в Минске уже на этой неделе. И речь там не только о первом участке третьей линии метро, который, конечно, станет вишенкой на торте, учитывая, как долго жители столицы мечтают побывать на новых «зеленых» станциях.
В течение первой недели ноября в Минске заработают:
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В Telegram-канале «Минск.Официально» появилась информация, какие объекты городской инфраструктуры откроются в Минске уже на этой неделе. И речь там не только о первом...
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