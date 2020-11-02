ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что, кроме третьей ветки метро, откроется в Минске на этой неделе?

02.11.2020 17:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале «Минск.Официально» появилась информация, какие объекты городской инфраструктуры откроются в Минске уже на этой неделе. И речь там не только о первом участке третьей линии метро, который, конечно, станет вишенкой на торте, учитывая, как долго жители столицы мечтают побывать на новых «зеленых» станциях.

В течение первой недели ноября в Минске заработают:

  • ясли-сад №576 в Московском районе столицы;
  • новый корпус Минского городского клинического онкологического диспансера;
  • общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Кедышко после капитального ремонта;
  • 7 школьных стадионов, 2 спортивные площадки и водный объект «Запруда» в Заводском районе.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Telegram-канале «Минск.Официально» появилась информация, какие объекты городской инфраструктуры откроются в Минске уже на этой неделе. И речь там не только о первом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Беларуси облачно с прояснениями, в Алматы солнечно и тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика