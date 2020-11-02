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На учебном полигоне погиб рядовой. Минобороны и СК проводят проверку
Источник материала: Onliner
В сообщении говорится, что военнослужащий проходил службу на должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. По службе характеризовался положительно. Министерство обороны заявляет, что окажет необходимую помощь семье военнослужащего.
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Сообщение пресс-службы Министерства обороны: «Начата проверка по факту смерти рядового Гриба Е.А., произошедшей на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства...
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