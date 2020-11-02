На учебном полигоне погиб рядовой. Минобороны и СК проводят проверку

Источник материала: Onliner

Сообщение пресс-службы Министерства обороны: «Начата проверка по факту смерти рядового Гриба Е.А., произошедшей на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом». Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба.

В сообщении говорится, что военнослужащий проходил службу на должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. По службе характеризовался положительно. Министерство обороны заявляет, что окажет необходимую помощь семье военнослужащего.