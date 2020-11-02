Хочу в «Каскад». Сколько стоят квартиры в жилом комплексе, ставшем известным на всю Беларусь

Источник материала: Onliner

Этим летом жилой комплекс «Каскад» ворвался в информационное пространство. Благополучный квартал, где живут небедные люди с активной гражданской позицией, поразил город своей настойчивостью, изобретательностью и сплоченностью. Огромные флаги, «возобновляемые» тросы, вечерние гуляния — такой атмосферой добрососедства и взаимовыручки могут похвастаться немногие. Как, должно быть, приятно жить в окружении единомышленников. Благо переехать в наше время можно куда угодно — были бы деньги. При помощи сервиса «Дома и квартиры» Onliner мы посмотрели, что и за сколько продается сейчас в «Каскаде».

Так как ЖК немаленький, вариантов для переезда хоть отбавляй — в базе Onliner около сорока предложений. Начнем с того, которое представляет из себя серый лист бумаги — только строительная стяжка и штукатурка, все остальное можно делать на свой вкус. Да, такие «консервы» еще остались в «Каскаде», пусть их и немного.

Однокомнатную квартиру в доме 4Д по Скрыганова продают за 171 288 рублей, или $65 000 в эквиваленте. В «однушке» почти 53 «квадрата», 21 из которых приходятся на жилую площадь. Расположена квартира на 19-м этаже из 26. «Просторная светлая 1-комнатная квартира с отличным видом! Видеонаблюдение по периметру жилого комплекса. Возле дома большие открытые парковки со шлагбаумами. Также есть оборудованные крытые и открытые паркинги. Рядом детсад, супермаркет, фитнес-зал, салоны красоты и др. Отличное место для комфортной жизни!» — уверяет автор объявления.















На сегодня это самый дешевый вариант переезда в «протестный» жилой комплекс. Если вы любите новостройки без ремонта, то в «Каскаде» есть еще как минимум четыре подходящие квартиры, различной площади и планировки.

Похожую по планировке и полностью отремонтированную «однушку», в которой надо только расставить мебель, можно купить за 205 282 рубля, или $77 900. Метров в ней будет чуть меньше — 48,5, зато и этажность дома «поспокойнее» — всего девять уровней (сама квартира расположена на седьмом).













Ремонт довольно нейтральный, поэтому подойдет многим. На вид все сделано добротно. «Продается по цене квартиры без отделки в этом же комплексе. Не упустите свой шанс! Полы — паркетная доска, плитка; окна — стеклопакеты, в комнате — французское окно, металлическая входная дверь. Огороженная территория. На территории комплекса — детский сад, детские площадки, магазин. В шаговой доступности станция метро. Квартира свободна, ждет новых хозяев!» — сообщает агентство.

Полноценные «двушки» с площадью около 70 квадратных метров стартуют примерно от $109 000 в эквиваленте. В разрезе от $109 000 до $120 000 по курсу ремонт предлагается простой, незатейливый. Поэтому мы вам покажем вариант за 329 136 рублей, или $124 900 — есть где разгуляться и на что посмотреть. В данном случае жилую 17-метровую комнату объединили с 15-метровой гостиной, получилось огромное пространство для вечеринок и сбора гостей. Еще одна 17-метровая комната неправильной формы отведена под спальню. Всего же в квартире 76,3 «квадрата».













«Квартира в отличном состоянии, современный евроремонт с превосходным дизайнерским вкусом, правильно подобранными тонами, великолепным расположением внутреннего интерьера, совмещением свободы и изысканного комфорта — не оставят равнодушным даже самого неискушенного покупателя…. Ты сразу останешься в ней жить, — путается в значении некоторых слов агентство и продолжает. — Квартира в знаменитом жилищном комплексе „Каскад“ полностью готова к проживанию: ламинат, плитка, стеклопакеты, встроенные шкафы, раздельный санузел, застекленная лоджия, металлическая дверь и т. д. Вся мебель и техника остается новому хозяину. Очень высокий первый этаж. Квартира теплая, светлая, прекрасный вид из окна, стоянка автомобиля, зеленая зона. Хорошие соседи. Развитая инфраструктура (ст. м. „Молодежная“ — 3 минуты ходьбы)».

А вот «будуарная» двухкомнатная квартира. Есть ощущение, что ремонт делался под сдачу на сутки, но мы можем и ошибаться. Квартира, безусловно, запоминающаяся. Но самое главное, что это не «переделка» просторной «однушки» в «двушку», а полноценный вариант: по техпаспорту две жилые комнаты по 14 и 18 «квадратов» и 13-метровая кухня. Все 65 метров как на ладони.

























«Дизайнерская двухкомнатная квартира с большой джакузи, камином, кондиционерами. Раздельные комнаты. Продается с мебелью и техникой, как на фото. В квартире выполнен дизайн света (неоновые подсветки разного уровня по всей квартире). Дизайнерская мебель и текстиль выполнены на заказ. Клубная кухня. Санузел раздельный. Установлен бойлер. Лоджия», — уточняет хозяин 65-метровой квартиры.

«Трешки» в «Каскаде» — это тяжелый люкс. Цены начинаются от $135 000 в эквиваленте (без ремонта) и улетают до $250 000 по курсу. Метраж варьируется от 86 до 106 «квадратов». Так выглядит одна из самых доступных отремонтированных квартир в этом «покомнатном» сегменте: две спальни по 15 квадратных метров и кухня-гостиная почти на 29 «квадратов» — места должно хватить даже семье с детьми.

















«Квартира с отличным ремонтом, готова к заселению! Новая входная металлическая дверь. Квартира очень теплая, на всех окнах установлены качественные стеклопакеты. Встроенная мебель в подарок!» — информирует агентство, планирующее продать жилье за 382 104 рубля, или $145 000.

Самая же дорогая квартира всего ЖК оформлена в классическом стиле. В ней 97 квадратных метров, и распределены они следующим образом: две спальни по 21 метр и гостиная, объединенная с кухней еще на 31 «квадрат». Расположено жилье на последнем, 11-м этаже, что наверняка оценят те, кто устал от топота соседей сверху.



















«Квартира VIP-уровня. Евроремонт из качественных импортных материалов. Продуманный дизайн», — сообщает агентство, перед которым стоит цель выручить с продажи 658 800 рублей, или $250 000 по курсу.