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Врач-индиец купил лампу Аладдина за $93 000, но джинна там не оказалось
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе врач из Индии Лаик Хан
Через два дня полиция задержала двух мужчин, которые, вероятно, и продали «лампу Аладдина».
Один из продавцов поддельной лампы Аладдина представился во время сделки оккультистом, а его подельник выполнял роль джинна (делал вид, что появляется из лампы, подробности процесса не описываются).
Когда Хан попросил разрешения потрогать «джинна» или взять лампу с собой домой, чтобы опробовать ее в деле, а затем заплатить, продавцы ответили отказом. Сделка состоялась, врачу пообещали здоровье, богатство и другие блага. Потом Лаик Хан понял, что джинна не будет.
По данным полиции, мошенники продали как минимум несколько таких «ламп Аладдина».
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На прошлой неделе врач из Индии Лаик Хан приобрел то, что ему продавали как «лампу Аладдина». За «волшебный» предмет мужчина заплатил семь миллионов рупий...
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