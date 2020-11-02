Врач-индиец купил лампу Аладдина за $93 000, но джинна там не оказалось

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе врач из Индии Лаик Хан приобрел то, что ему продавали как «лампу Аладдина». За «волшебный» предмет мужчина заплатил семь миллионов рупий (примерно $93 тыс.). Когда товар прибыл, выяснилось, что джинн, как лампу ни тереть, не появляется. Тогда Хан обратился в полицию с требованием найти мошенников.

Через два дня полиция задержала двух мужчин, которые, вероятно, и продали «лампу Аладдина».

Один из продавцов поддельной лампы Аладдина представился во время сделки оккультистом, а его подельник выполнял роль джинна (делал вид, что появляется из лампы, подробности процесса не описываются).

Когда Хан попросил разрешения потрогать «джинна» или взять лампу с собой домой, чтобы опробовать ее в деле, а затем заплатить, продавцы ответили отказом. Сделка состоялась, врачу пообещали здоровье, богатство и другие блага. Потом Лаик Хан понял, что джинна не будет.

По данным полиции, мошенники продали как минимум несколько таких «ламп Аладдина».