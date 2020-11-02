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Панкратов: отказ Латвии от энергии БелАЭС камуфлирует чужие интересы
02.11.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ)
© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
"Известно, что Латвия иногда перепродает российскую электроэнергию Финляндии и Швеции. Но в случае с энергией БелАЭС возникает вопрос: почему методика ее выявления вырабатывается на закрытом заседании правительства?... Энергетика Латвии находится под "крышей" французских электрогигантов, на нашу тарифную политику влияют французы", - рассуждает Панкратов.
При этом, по мнению политика, система оплаты за электричество для рядового латвийского потребителя выглядит очень малопонятной и спорной. Порой складывается впечатление, что расчеты специально подаются так, чтобы никто не понял, за что и сколько он платит.
Напомним, на минувшей неделе на Белорусской атомной станции специалисты выполнили пробный пуск турбины энергоблока №1. Сейчас на блоке идет поэтапный подъем мощности (до 40%). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября этого года. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Комментарий известного латвийского политика Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Энергетическая политика Латвии зависит от французских электрогигантов, полагает латвийский политик Руслан Панкратов.
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