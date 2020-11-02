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Владислав Третьяк: «Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира»

02.11.2020 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что чемпионат мира — 2021 должен пройти, как и было решено, в Минске и Риге.


Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

«ФХР поддерживает решение ИИХФ по чемпионату мира в Минске. Мы вне политики, главное — безопасность игроков. Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира. Уверен, все будет на высоком уровне», — цитирует Третьяка sport24.

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.

В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его «в стране, где царит хаос и революция».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что чемпионат мира - 2021 должен пройти, как и было решено, в Минске и Риге.
 
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