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Владислав Третьяк: «Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира»
Источник материала: Tut.by
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что чемпионат мира — 2021 должен пройти, как и было решено, в Минске и Риге.
«ФХР поддерживает решение ИИХФ по чемпионату мира в Минске. Мы вне политики, главное — безопасность игроков. Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира. Уверен, все будет на высоком уровне», — цитирует Третьяка
Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.
В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его «
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что чемпионат мира - 2021 должен пройти, как и было решено, в Минске и Риге.
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