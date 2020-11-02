Владислав Третьяк: «Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира»

Источник материала: Tut.by

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что чемпионат мира — 2021 должен пройти, как и было решено, в Минске и Риге.



Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

«ФХР поддерживает решение ИИХФ по чемпионату мира в Минске. Мы вне политики, главное — безопасность игроков. Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира. Уверен, все будет на высоком уровне», — цитирует Третьяка sport24 .

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.

В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его « в стране, где царит хаос и революция ».