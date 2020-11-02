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Минобороны сообщило о смерти рядового на учебном полигоне
02.11.2020 18:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: minsknews.by
Обстоятельства выясняет совместная комиссия министерства и Следственного комитета.
Министерство обороны сообщило о смерти рядового, которая произошла на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, говорится в сообщении пресс-службы.
Минобороны пообещало оказать помощь семье курсанта.
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Обстоятельства выясняет совместная комиссия министерства и Следственного комитета.
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