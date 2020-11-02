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Минобороны сообщило о смерти рядового на учебном полигоне

02.11.2020 18:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: minsknews.by

Обстоятельства выясняет совместная комиссия министерства и Следственного комитета.

Министерство обороны сообщило о смерти рядового, которая произошла на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, говорится в сообщении пресс-службы.

Погибший проходил службу на должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. По службе он характеризовался положительно.

Минобороны пообещало оказать помощь семье курсанта. 

 

 
 
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Обстоятельства выясняет совместная комиссия министерства и Следственного комитета.
 
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