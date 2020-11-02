Минобороны сообщило о смерти рядового на учебном полигоне

Источник материала: Ежедневник

фото: minsknews.by

Обстоятельства выясняет совместная комиссия министерства и Следственного комитета.

Министерство обороны сообщило о смерти рядового, которая произошла на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, говорится в сообщении пресс-службы.



Погибший проходил службу на должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. По службе он характеризовался положительно.

Минобороны пообещало оказать помощь семье курсанта.



