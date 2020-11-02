Беларусь в ноябре планирует импортировать из России 1,65 млн тонн нефти

Источник материала: АФН

Беларусь в ноябре планирует в ноябре импортировать из России 1,65 млн тонн нефти из РФ, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«На белорусские НПЗ в ноябре из Российской Федерации запланированы поставки 1,65 млн тонн нефти: 1,57 млн тонн - по трубопроводу и 80 тыс. тонн - по железной дороге. Поставщики «штатные», - сообщил Тищенко.

Он ничего не сказал по поводу альтернативных поставок нефти в ноябре из Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджана или США.