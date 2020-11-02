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Госорганы закрыли магазины "Мегатоп" и OZ в Гродно

02.11.2020 18:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно по предписанию Госстандарта закрываются магазины MEGATOP и OZ, еще несколько кафе и торговых точек закрыли по требованию МАРТ.

Об этом сообщает marketing.by со ссылкой на издание "Вечерний Гродно". 

Первым закрылся MEGATOP в ТЦ «Корона» на проспекте Космонавтов, 81 — это произошло в воскресенье, 1 ноября. В сообщении от компании, которое многие гродненцы получили в Viber-рассылке, говорилось, что магазин закрывается на неопределенный срок: 

— Для нас это стало неожиданностью и мы делаем все возможное, чтобы урегулировать данный вопрос.

В самом же закрытом MEGATOP на Космонавтов на закрытых роллетах висело объявление, в котором говорилось, что работа «нашего магазина приостановлена по предписанию Госстандарта (отсутствие документов об оценке соответствия)»: 

— Уверяем, что вся продукция магазина всегда реализуется в соответствии с требованиями действующего законодательства, все необходимые разъяснения и документы предоставлены представителям Госстандарта, и нами принимаются все меры по возобновлению нашей работы, — говорится в обращении администрации.

Единственный в Гродно книжный магазин OZ также закрыт по предписанию Госстандарта. Это произошло с 1 ноября. 

К слову, внутри магазина еще находятся сотрудницы. Как надолго закрылся магазин и по каким причинам, местному изданию они не рассказали.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно по предписанию Госстандарта закрываются магазины MEGATOP и OZ, еще несколько кафе и торговых точек закрыли по требованию МАРТ.
 
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