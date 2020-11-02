marketing.by со ссылкой на издание "Вечерний Гродно". Об этом сообщаетсо ссылкой на издание "Вечерний Гродно".





Первым закрылся MEGATOP в ТЦ «Корона» на проспекте Космонавтов, 81 — это произошло в воскресенье, 1 ноября. В сообщении от компании, которое многие гродненцы получили в Viber-рассылке, говорилось, что магазин закрывается на неопределенный срок:





— Для нас это стало неожиданностью и мы делаем все возможное, чтобы урегулировать данный вопрос.





В самом же закрытом MEGATOP на Космонавтов на закрытых роллетах висело объявление, в котором говорилось, что работа «нашего магазина приостановлена по предписанию Госстандарта (отсутствие документов об оценке соответствия)»:





— Уверяем, что вся продукция магазина всегда реализуется в соответствии с требованиями действующего законодательства, все необходимые разъяснения и документы предоставлены представителям Госстандарта, и нами принимаются все меры по возобновлению нашей работы, — говорится в обращении администрации.





Единственный в Гродно книжный магазин OZ также закрыт по предписанию Госстандарта. Это произошло с 1 ноября.





К слову, внутри магазина еще находятся сотрудницы. Как надолго закрылся магазин и по каким причинам, местному изданию они не рассказали.



