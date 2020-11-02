dev.by попросил объяснить, как пришло решение. попросил объяснить, как пришло решение.





— Три месяца, отведённые на борьбу, вышли. В моём видении протест затянулся, и это в пользу режима. Может, результат и будет, но его лучше ждать в другой стране. Если уехал и не платишь тут прямые и косвенные налоги, а также ничего не потребляешь, то это существенная поддержка борьбы с режимом.





Время в отпуске прошло стандартно: марши, районные чаты и сборы во дворах, ленточки, стикеры, флешмобы… Убегал от ОМОНа, был в Жодино, уговаривал сомневающихся. Короче, болото тлело, но не вспыхнуло.





С середины сентября количество людей, готовых на решительные действия, стало сокращаться. Раньше многие говорили, что уедут при разгоне и подавлении протестов. А потом просто продолжили ходить на работу и наблюдать.





Я думал уехать в конце сентября, а потом объявили ультиматум. Ждал эти две недели и три дня после ультиматума. Вышло далеко не большинство. Сидеть в офисе и лайкать одиноких решительных трудяг — это такое…





Поэтому я уволился, взял билет и улетел в Киев. Пока оформляю тут документы: делаю ИИН, ищу способ для получения вида на жительство. Собираюсь познакомиться с Белорусским домом в Украине. Если бы не ограничения по срокам пребывания, то волонтёрил бы, помогал бы уехавшим, а так скоро пойду искать работу.





Остальным надо решать самим, что они будут делать. Свободу надо заслужить самому: если кто-то другой принесёт, то ему ты её и будешь должен. Если всё устраивает, то можно остаться. Но лучше либо решительно бороться с системой, либо уезжать. Ведь факт отъезда — это тоже сопротивление, и экономическое, и информационное.





Александр последователен в своих действиях. В июльском опросе dev.by о последствиях политического кризиса для ИТ он прямо говорил, что при плохом развитии события выходом для себя видит только миграцию.





— У меня очень большая надежда на победу альтернативного кандидата, — говорил он. — Сценарий фальсификаций, удержания власти и затягивания гаек тоже возможен, и лучше от этого точно не станет.





Тут не бывает болезни органа — есть болезнь организма, и айтишке, конечно, тоже достанется. Говорю лично про себя. Мне противно, когда людей в моём окружении репрессируют и угнетают, утешаться тем, что «мне же хорошо», не получается.





Так что при таком раскладе я свалю (например, в UK, PL, UA), хоть и потеряю там в доходе. Зато не буду через прямые или косвенные налоги поддерживать режим.





Сценариями, которые вы предложили — отмена льгот, изгнание из ПВТ, уход клиентов, снижение рейтов — я не мыслю. Мне интересен только релокейт — остальное неважно и вторично.