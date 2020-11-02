Санкции против Лукашенко постпреды стран ЕС одобрят без обсуждения

Как заявил "Интерфаксу" 15 октября Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Александр Лукашенко будет включен в этот санкционный список.





"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - подтвердил пресс-секретарь.





Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".





В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Решение об использовании письменной процедуры для принятия (санкций Советом ЕС - ИФ)".





В минувшую пятницу, 30 октября, журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере: "Послы ЕС дадут в среду "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов".





Он также отметил, что официальное утверждение этих санкций Советом ЕС должно состояться 6 ноября.







