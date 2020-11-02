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Санкции против Лукашенко постпреды стран ЕС одобрят без обсуждения

02.11.2020 18:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе согласует в среду без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси, следует из опубликованной в понедельник повестки комитета.

Как заявил "Интерфаксу" 15 октября Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Александр Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - подтвердил пресс-секретарь.

Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Решение об использовании письменной процедуры для принятия (санкций Советом ЕС - ИФ)".

В минувшую пятницу, 30 октября, журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере: "Послы ЕС дадут в среду "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов".

Он также отметил, что официальное утверждение этих санкций Советом ЕС должно состояться 6 ноября.
 
 
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Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе согласует в среду без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций...
 
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