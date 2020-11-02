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Умер Владимир Карягин — один из пионеров предпринимательского движения Беларуси

02.11.2020 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

2 ноября около 14:00 скоропостижно скончался Владимир Карягин. Об этом БелаПАН сообщили в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, который он много лет возглавлял. Причина смерти не называется.

Умер Владимир Карягин — один из пионеров предпринимательского движения Беларуси

Представители делового сообщества не могут поверить в случившееся.

«Сегодня предпринимательство Беларуси понесло великую утрату. Ушел из жизни Карягин Владимир Николаевич — руководитель Республиканской конфедерации предпринимателей, бессменный член многочисленных общественно-консультативных советов, инициатор сотни проектов и просто хороший человек. Соболезнования родным и близким. Светлая память», — написала в фейсбуке директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.

Владимир Карягин родился 20 апреля 1952 года в Пскове. Образование высшее — философ, экономист-менеджер, финансист.

С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях.

По его инициативе были созданы союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, которые он возглавлял на этапе развития.

С 1992 года Карягин был директором, а с 2014 года — членом правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. С 2015 года входил в Межведомственную комиссию по поддержке и развитию малого предпринимательства, которая была создана при правительстве.

До 2018 года, на протяжении более двух десятилетий, возглавлял Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

23 августа 2007 года был избран председателем высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства. Эту должность он занимал до последних дней своей жизни.

В последние недели Карягин выступал активным участником подготовки изменений в Конституцию Беларуси. Изменения, которые он подготовил, предполагают трансформацию страны в парламентско-президентскую республику.

 
 
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2 ноября около 14:00 скоропостижно скончался Владимир Карягин. Об этом БелаПАН сообщили в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, который он много...
 
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