«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

По традиции участники Марша пенсионеров, который проходит по понедельникам, собрались 2 ноября возле Красного костела в Минске. Сегодняшняя акция проходила под лозунгом «Хватит нас пугать!».





Несколько сотен людей старшего возраста пришли к храму с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Собравшиеся скандировали: «Это наш город», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам», «Хватит нас пугать!», «Лукашенко в автозак» и другие протестные лозунги. Некоторые держали плакаты с надписями: «Стране требуется честный судья», «Хватит сажать, пора выпускать», «Нет насилию», «Хватит молчать!», «Позор БТ», «Уходи».

По информации БелаПАН , участники акции оставляли у входа в костел горящие лампадки в память об усопших. Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают день поминовения предков Дзяды.

За происходящим наблюдали сотрудники милиции в форме, в мегафон они предупреждали собравшихся о незаконности мероприятия.





























В 14.10 участники марша двинулись в сторону проспекта Независимости. По ходу движения к колонне активно присоединялись люди разных возрастов.

Когда демонстранты поравнялись со зданиями МВД и КГБ, скандируовали: «Трибунал!», «Выпускай!», «Один за всех и все за одного», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».

Проезжающие мимо автомобилисты сигналили в знак поддержки, участников марша приветствовали прохожие.

Колонна, которая насчитывала уже несколько тысяч человек, наконец достигла площади Якуба Коласа, где планировалось завершение акции. На подходах к площади по обеим сторонам проспекта Независимости внезапно установили ограждения, оставив для прохода лишь пару метров. Демонстранты — по два, по три человека — их обходили.

Участники марша возложили цветы к памятнику Коласа, а также оставили там бело-красно-белые ленты и плакаты, которые несли от Красного костела. Затем участники акции несколько раз проскандировали "Жыве Беларусь!", поаплодировали и начали расходиться. На площади осталась небольшая группа — люди фотографируются, танцуют. Волонтеры угощают их печеньем и горячими напитками.

Марши пенсионеров традиционно проходят по понедельникам.

Фото: Виолетта Савчиц и Андрей Шавлюга / БелаПАН.