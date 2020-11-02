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«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

02.11.2020 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По традиции участники Марша пенсионеров, который проходит по понедельникам, собрались 2 ноября возле Красного костела в Минске. Сегодняшняя акция проходила под лозунгом «Хватит нас пугать!».

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

Несколько сотен людей старшего возраста пришли к храму с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Собравшиеся скандировали: «Это наш город», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам», «Хватит нас пугать!», «Лукашенко в автозак» и другие протестные лозунги. Некоторые держали плакаты с надписями: «Стране требуется честный судья», «Хватит сажать, пора выпускать», «Нет насилию», «Хватит молчать!», «Позор БТ», «Уходи».

По информации БелаПАН, участники акции оставляли у входа в костел горящие лампадки в память об усопших. Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают день поминовения предков Дзяды.

За происходящим наблюдали сотрудники милиции в форме, в мегафон они предупреждали собравшихся о незаконности мероприятия.

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

 

В 14.10 участники марша двинулись в сторону проспекта Независимости.  По ходу движения к колонне активно присоединялись люди разных возрастов.

Когда демонстранты поравнялись со зданиями МВД и КГБ, скандируовали: «Трибунал!», «Выпускай!», «Один за всех и все за одного», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».

Проезжающие мимо автомобилисты сигналили в знак поддержки, участников марша приветствовали прохожие.

Колонна, которая насчитывала уже несколько тысяч человек, наконец достигла площади Якуба Коласа, где планировалось завершение акции. На подходах к площади по обеим сторонам проспекта Независимости внезапно установили ограждения, оставив для прохода лишь пару метров. Демонстранты — по два, по три человека — их обходили.

Участники марша возложили цветы к памятнику Коласа, а также оставили там бело-красно-белые ленты и плакаты, которые несли от Красного костела. Затем участники акции несколько раз проскандировали "Жыве Беларусь!", поаплодировали и начали расходиться. На площади осталась небольшая группа — люди фотографируются, танцуют. Волонтеры угощают их печеньем и горячими напитками.

Марши пенсионеров традиционно проходят по понедельникам.

 

Фото: Виолетта Савчиц и Андрей Шавлюга / БелаПАН. 

 
Теги: Минск
 
 
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В столице прошел традиционный марш пенсионеров, к которому присоединились люди разных возрастов.
 
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