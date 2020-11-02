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Пенсионное соглашение: стаж работающих в Беларуси и Молдове сохранится
02.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранить стаж. Договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении вступил в силу. Он касается начисления пенсий для граждан двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Пенсию будут платить раз в квартал, в национальной валюте того государства, где сейчас живет гражданин. Подобные пенсионные договоры Беларусь заключила с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией и Эстонией. С Польшей такое соглашение сейчас ратифицируют.
Соглашение о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой вступило в силу 1 ноября.
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Соглашение о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой вступило в силу 1 ноября.
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