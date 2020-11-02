ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионное соглашение: стаж работающих в Беларуси и Молдове сохранится

02.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить стаж. Договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении вступил в силу. Он касается начисления пенсий для граждан двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Граждане Беларуси и Молдовы теперь не потеряют в пенсиях. Между странами заработало соглашение о социальном обеспечении. То есть, стаж, полученный на родине, сохранится и при переезде. Новый договор распространяется только на граждан, живущих и работающих в Беларуси и Молдове.

«Он предусматривает пропорциональный принцип, согласно которому каждое государства, Беларусь и Молдова, будет назначать и выплачивать пенсию за стаж, на его территории после 31 декабря 91-го года. За советский стаж пенсию будет выплачивать государство, где гражданин проживал в момент назначения пенсии. Также договор предусматривает суммирование стажа для определения права на пенсию», – рассказала начальник Управления и регулирования пенсионных отношений минтруда и соцзащиты Республики Беларусь Елена Гоморова.

Пенсию будут платить раз в квартал, в национальной валюте того государства, где сейчас живет гражданин. Подобные пенсионные договоры Беларусь заключила с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией и Эстонией. С Польшей такое соглашение сейчас ратифицируют.

Соглашение о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой вступило в силу 1 ноября.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой вступило в силу 1 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые неудачные фильмы и сериалы, вышедшие на Netflix
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика