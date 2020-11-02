Пенсионное соглашение: стаж работающих в Беларуси и Молдове сохранится

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить стаж. Договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении вступил в силу. Он касается начисления пенсий для граждан двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.



Граждане Беларуси и Молдовы теперь не потеряют в пенсиях. Между странами заработало соглашение о социальном обеспечении. То есть, стаж, полученный на родине, сохранится и при переезде. Новый договор распространяется только на граждан, живущих и работающих в Беларуси и Молдове.

«Он предусматривает пропорциональный принцип, согласно которому каждое государства, Беларусь и Молдова, будет назначать и выплачивать пенсию за стаж, на его территории после 31 декабря 91-го года. За советский стаж пенсию будет выплачивать государство, где гражданин проживал в момент назначения пенсии. Также договор предусматривает суммирование стажа для определения права на пенсию», – рассказала начальник Управления и регулирования пенсионных отношений минтруда и соцзащиты Республики Беларусь Елена Гоморова.

Пенсию будут платить раз в квартал, в национальной валюте того государства, где сейчас живет гражданин. Подобные пенсионные договоры Беларусь заключила с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией и Эстонией. С Польшей такое соглашение сейчас ратифицируют.

Соглашение о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой вступило в силу 1 ноября.