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Сравниваем нынешний ноябрь с шаблоном. Шаблон рвется
Источник материала: Onliner
Синоптики (не только белорусские) твердят: длинный прогноз дают в основном шарлатаны, потому что с них за ошибку не снимают шкуру. Мы же пока видим ненормально теплую погоду и пытаемся вспомнить, какой она должна быть в это время. Это нормально, что некоторые деревья даже толком не пожелтели?.. Белгидромет на всякий случай
По плану месяц предназначен для постепенного перехода на зимний режим. Но пока ничего не получается.
«Температура воздуха все чаще становится отрицательной», — утверждают справочники про ноябрь. На самом деле, в нынешнюю первую декаду вообще не предвидится морозов (за редким исключением на юго-востоке страны).
Формально началом климатической зимы считается переход среднесуточной температуры через ноль. До этого нам далеко: например, 1 ноября в Минске получилось +7,2 градуса.
В среднем он начинается в северных и северо-восточных регионах республики во второй декаде и завершается на юго-западе в конце третьей декады, а в Бресте этот переход осуществляется 3 декабря.
Если все взять, сложить и поделить, то средняя температура ноября — от –0,6 градуса на северо-востоке до +2,7 на юго-западе. Но этот параметр мы сможем получить и сопоставить с нормой через 4 недели.
Согласно шаблону, дневная температура в ноябре находится в пределах от +1,9 до +5,4 градуса. Снова категорически не вписываемся. По прогнозу, дневной разброс на первую неделю месяца — от +7 до +16.
Белгидромет напоминает, что теплее нормы было и начало прошлогоднего ноября. Например, в Бресте днем 4 ноября 2019 года намеряли 18,1 градуса. Исторический же рекорд достался Мозырю: +24,1 1 ноября 1926 года. Абсолютный минимум — 27,4 мороза — зафиксирован в Езерище 30 ноября 1992 года.
Возможно, месяц еще отыграется за внеплановое тепло. Вообще же, синоптики предполагают, что средняя температура этого ноября будет на 1—2 градуса выше нормы.
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Синоптики (не только белорусские) твердят: длинный прогноз дают в основном шарлатаны, потому что с них за ошибку не снимают шкуру. Мы же пока видим ненормально...
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