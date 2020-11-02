Сравниваем нынешний ноябрь с шаблоном. Шаблон рвется

Источник материала: Onliner

Синоптики (не только белорусские) твердят: длинный прогноз дают в основном шарлатаны, потому что с них за ошибку не снимают шкуру. Мы же пока видим ненормально теплую погоду и пытаемся вспомнить, какой она должна быть в это время. Это нормально, что некоторые деревья даже толком не пожелтели?.. Белгидромет на всякий случай опубликовал шаблон, к которому надо прикладывать имеющийся ноябрь и смотреть, где не совпало.

По плану месяц предназначен для постепенного перехода на зимний режим. Но пока ничего не получается.

«Температура воздуха все чаще становится отрицательной», — утверждают справочники про ноябрь. На самом деле, в нынешнюю первую декаду вообще не предвидится морозов (за редким исключением на юго-востоке страны).

Формально началом климатической зимы считается переход среднесуточной температуры через ноль. До этого нам далеко: например, 1 ноября в Минске получилось +7,2 градуса.

В среднем он начинается в северных и северо-восточных регионах республики во второй декаде и завершается на юго-западе в конце третьей декады, а в Бресте этот переход осуществляется 3 декабря.

Если все взять, сложить и поделить, то средняя температура ноября — от –0,6 градуса на северо-востоке до +2,7 на юго-западе. Но этот параметр мы сможем получить и сопоставить с нормой через 4 недели.

Согласно шаблону, дневная температура в ноябре находится в пределах от +1,9 до +5,4 градуса. Снова категорически не вписываемся. По прогнозу, дневной разброс на первую неделю месяца — от +7 до +16.

Белгидромет напоминает, что теплее нормы было и начало прошлогоднего ноября. Например, в Бресте днем 4 ноября 2019 года намеряли 18,1 градуса. Исторический же рекорд достался Мозырю: +24,1 1 ноября 1926 года. Абсолютный минимум — 27,4 мороза — зафиксирован в Езерище 30 ноября 1992 года.

Возможно, месяц еще отыграется за внеплановое тепло. Вообще же, синоптики предполагают, что средняя температура этого ноября будет на 1—2 градуса выше нормы.