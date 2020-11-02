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В БНТУ — 53 учащихся, всего по вузам — 127. Инфографика по количеству отчисленных студентов
Источник материала: Onliner
27 октября студенты белорусских вузов начали рассказывать о массовых отчислениях в своих alma mater. Многие из них предполагают, что исполнять команду «на отсев» администрации университетов начали после
А пока в вузах происходят отчисления, БГУ
— Старшеклассники смогут почувствовать себя настоящими студентами. В течение шести дней они посетят учебные занятия различных курсов и специальностей. Гостей также познакомят с внеучебной деятельностью факультетов и студенческой жизнью, — говорится в сообщении.
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27 октября студенты белорусских вузов начали рассказывать о массовых отчислениях в своих alma mater. Многие из них предполагают, что исполнять команду «на отсев»...
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