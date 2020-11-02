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В БНТУ — 53 учащихся, всего по вузам — 127. Инфографика по количеству отчисленных студентов

02.11.2020 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

27 октября студенты белорусских вузов начали рассказывать о массовых отчислениях в своих alma mater. Многие из них предполагают, что исполнять команду «на отсев» администрации университетов начали после выступления Александра Лукашенко. Тогда он велел отчислять или увольнять тех, кто посещает несанкционированные акции. Количество покинувших университеты за последние дни и впрямь кажется большим. Впрочем, администрации эти цифры часто объясняют так: отчисления если и происходили, то из-за нарушения внутреннего распорядка. Мы собрали данные «Задзіночання беларускіх студэнтаў», взяли комментарий у вузов и объединили всю информацию по этому поводу в инфографику. Все сведения — чуть ниже. 

В БНТУ — 53 учащихся, всего по вузам — 127. Инфографика по количеству отчисленных студентов

А пока в вузах происходят отчисления, БГУ открывает новый сезон проекта «Студент на неделю», сообщает БЕЛТА. В анонсе сказано, что «акция популяризирует образовательную деятельность БГУ, его специальности и содействует абитуриентам при выборе будущей профессии».

— Старшеклассники смогут почувствовать себя настоящими студентами. В течение шести дней они посетят учебные занятия различных курсов и специальностей. Гостей также познакомят с внеучебной деятельностью факультетов и студенческой жизнью, — говорится в сообщении.

 
 
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27 октября студенты белорусских вузов начали рассказывать о массовых отчислениях в своих alma mater. Многие из них предполагают, что исполнять команду «на отсев»...
 
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