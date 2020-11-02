Названы самые неудачные фильмы и сериалы, вышедшие на Netflix

Источник материала: Tut.by

Появился список самых неудачных фильмов и сериалов, выпущенных на Netflix. Антирейтинг составило авторитетное британское издание The Independent.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Кадр из фильма «Ребекка»

В антирейтинг вошло 20 проектов: десять фильмов и десять сериалов.

Лидером антирейтинга фильмов стала свежая картина «Ребекка» с Арми Хаммером и Лили Джеймс. Журналисты издания считают, что игру актеров фильма можно назвать деревянной, а сам фильм получился унылым и вызывающим. Второе место худших заняла комедия «Будка поцелуев» (2018), ее раскритиковали за большое количество клише. На третьей строчке расположилась «Нелепая шестерка» (2015) с Адамом Сэндлером, критики посчитали ее несмотрибельной. В десятку вошли «Парадокс Кловерфилда» (2018), «Полярный» (2019), «Разум в огне» (2016), «Тетрадь смерти» (2017), «Молчание» (2019), «Тайная одержимость» (2019) и «Король» (2019).

Лидером антирейтинга сериалов стала «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли. Критики назвали игру главной актрисы неприятной, а шутки мучительными. Не угодил экспертам и «Голливуд» Райана Мерфи (вторая строка худших сериалов). Проект называют «большим сияющим беспорядком». На третьем месте — «Космические войска» (2020). Шоу не спас даже Стив Карелл в главной роли: сериал сочли недостаточно смешным. Помимо перечисленных, в топ-10 худших сериалов Netflix вошли «Ненасытная» (2018), «Вдали» (2020), «Что/если» (2019), «Марко Поло» (2014), «Цыганка» (2017), «Хемлок Гроув» (2013) и Lunatics (2019).

Читайте также

Появился список сериалов с худшей концовкой

В каких кинотеатрах пройдет фестиваль «Лістапад» и сколько стоят билеты? Рассказываем