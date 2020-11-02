McDonald's прокомментировал информацию о закрытии дверей перед протестующими

Источник материала: Tut.by

Вчера вечером в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что McDonald’s на Логойском тракте, 35, закрыл двери перед протестующими и не впускал их внутрь. В то время как силовики в штатском в ресторан якобы зайти могли. Попросили бренд прокомментировать эту информацию.

В соцсетях появилось видео (опубликовано выше), как один из сотрудников ресторана закрывает дверь на ключ среди рабочего дня. При этом несколько посетителей до этого выходят из заведения, а один человек, наоборот, заходит внутрь. Ролик сопровождался таким текстом (дословно): «Сегодня „Мак“ на Логойке закрылся и не пускал людей, а только "тихарей"».

Ко всему прочему в редакцию написал один из сотрудников ресторана, который назвал произошедшее возмутительным. «Мы сами в шоке. К сожалению, обычный работник, а также менеджеры смены не имеют права оспорить решения высшего руководства о закрытии ресторана. Многие ребята со всех ресторанов ходят на митинги, и им не безразлична ситуация в стране». Собеседник попросил принести извинения от лица «неравнодушных сотрудников», так как по внутренним правилам рядовые сотрудники от лица McDonald’s говорить не могут.

AFISHA.TUT.BY обратилась за комментарием по ситуации к официальным представителям бренда. Нас интересовало, как вчера работал ресторан на Логойском тракте, по каким причинам и в какое время закрывался. Мы уточнили, действительно ли в ресторан могли зайти правоохранители в штатском, в то время как для других минчан (протестующих в том числе) двери были закрыты.

Представители McDonald’s в Беларуси дали письменный комментарий (отметим, что не на все свои вопросы мы получили ответ). Приводим его полностью.

— Безопасность гостей и сотрудников является главным приоритетом в нашей работе. Мы обслуживаем ежедневно тысячи гостей. При этом мы всегда действуем в интересах гостей и сотрудников наших ресторанов, чтобы обеспечить их безопасность. Решение о временном закрытии ресторана принимается менеджером смены в зависимости от конкретной ситуации. Мы всегда ставим наших гостей и сотрудников превыше всего, и мы стремимся, чтобы наши рестораны были тем местом, где каждый чувствует себя желанным гостем. Мы относимся к жалобам максимально серьезно. Мы изучили данный инцидент, поговорили с нашими работниками и менеджерами, проанализировали видеозаписи с камер внутреннего видеонаблюдения.

1 ноября 2020 года директор ресторана на Логойском тракте приняла решение временно закрыть ресторан в интересах гостей и работников для их безопасности после того, как возле ресторана произошел взрыв. Мы остановили работу кухни и обслуживание, эвакуировали работников в подсобные помещения, но всем гостям без исключения, желающим посетить туалетную комнату, была предоставлена возможность зайти внутрь ресторана до полного его закрытия. Желающие могли покинуть ресторан.

Мы вновь открыли двери для посетителей, когда убедились, что ситуация вокруг ресторана является безопасной, — резюмировали в McDonald’s в Беларуси.

Напомним, вчера часть митингующих, которая направлялась в урочище «Куропаты», проходила неподалеку от ресторана быстрого питания McDonald’s на Логойском тракте. Также в том районе было взорвано неизвестное устройство.

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