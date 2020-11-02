«Внутрь пускали только тихарей»: «МакДональдс» прокомментировал скандал с закрытием ресторана перед протестующими

Источник материала: KYKY

Вчера вечером соцсети разнесли новость: McDonald’s на Логойском тракте, 35 закрыл двери перед протестующими, внутрь пускали только тихарей. TUT.by получил комментарий от официальных представителей бренда: они попытались объяснить, что это было.

«Безопасность гостей и сотрудников является главным приоритетом в нашей работе, — заявили в McDonald’s. — Мы обслуживаем ежедневно тысячи гостей. При этом мы всегда действуем в интересах гостей и сотрудников наших ресторанов, чтобы обеспечить их безопасность. Решение о временном закрытии ресторана принимается менеджером смены в зависимости от конкретной ситуации. Мы всегда ставим наших гостей и сотрудников превыше всего, и мы стремимся, чтобы наши рестораны были тем местом, где каждый чувствует себя желанным гостем. Мы относимся к жалобам максимально серьезно. Мы изучили данный инцидент, поговорили с нашими работниками и менеджерами, проанализировали видеозаписи с камер внутреннего видеонаблюдения.

1 ноября 2020 года директор ресторана на Логойском тракте приняла решение временно закрыть ресторан в интересах гостей и работников для их безопасности после того, как возле ресторана произошел взрыв. Мы остановили работу кухни и обслуживание, эвакуировали работников в подсобные помещения, но всем гостям без исключения, желающим посетить туалетную комнату, была предоставлена возможность зайти внутрь ресторана до полного его закрытия. Желающие могли покинуть ресторан.

Мы вновь открыли двери для посетителей, когда убедились, что ситуация вокруг ресторана является безопасной».