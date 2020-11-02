Опрос: Белорусы готовы протестовать хоть год и не боятся суток и штрафов

Источник материала: Ежедневник

Руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий рассказал телеканалу «Белсат» результатом опроса участников протестных акций, проведенного с 22 сентября по 22 октября. Результаты для Лукашенко не обнадеживающие.

Опрос был проведен методом удаленных фокус-групп (в них вошли люди из разных городов Беларуси).

«Если раньше люди воспринимали сутки как что-то страшное, то теперь к ним относятся спокойно. Готовность к аресту, штрафу, потере работы или риску получить дубинкой вошла в сознание протестующих как приемлемая и переносимая данность. То, к чему люди не готовы, - это уголовные дела либо угроза остаться инвалидом. Для женщин отдельной границей является риск изнасилования», - рассказал Вардомацкий о главных результатах опроса.

По словам известного социолога, прежний страх белорусов трансформировался в гнев. Это привело к тому, что около 80% участников акций готовы протестовать многие месяцы, даже год. При этом люди прямо говорят, что их не остановит даже наступление зимних холодов. Более того, он лишь активизирует их, поскольку в теплой одежде не так больно от дубинок силовиков.

Как убежден Вардомацкий, воскресные митинги, которые стали уже традиционными, это уже не столько протест, сколько психологическая потребность для белорусов, уставших молчать и терпеть.

«Изобразить это можно в виде синусоиды. В воскресенье, сходив на демонстрацию и не получив дубинкой, человек получает порцию позитива. В понедельник он видит, что кого-то забрали, кого-то побили. Потом начинаются суды и к среде наступает психологическая яма.

В четверг появляется первая информация о том, что готовится в воскресенье, человек встряхивается. В пятницу информация об акциях в выходные конкретизируется. В субботу происходят женские марши и демарши, на улицах появляются красивые люди с веселыми плакатами. В воскресенье человек выходит на марш и наступает пик позитива», =- высказал свою точку зрения социолог.

По его мнению, особенность белорусских протестов в том, что в них нет лидеров, поэтому совладать с ним традиционными силовыми методами не получится.

«Во всех учебниках написано, что лидер должен присутствовать на протесте физически - на улице, на балконе, на броневике. <...> Но особенность белорусской юридической системы, в недрах которой любые лидеры сразу пропадают, привела к тому, что у нас этого нет, а у людей пропал психологический дискомфорт из-за отсутствия лидера. Такого не было ни в нашей стране, ни в регионе, ни в мире. В этом - глобальная значимость белорусского протеста как уникального кейса», - отметил Вардомацкий.

По его словам, при отсутствии реального лидера в Беларуси появился еще один феномен – плавающего лидера, когда его функцию уже во время протеста берет то один, то другой человек, когда им может стать любой.

«Выходя из дома, еще час назад такой лидер даже не подозревает, что он будет руководить этой колонной. А после ухода с марша, он снова перестает им быть. В таких условиях тактика властей по аресту лидеров не срабатывает», - уверен социолог.