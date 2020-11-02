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Задержан глава штаба Сергея Черечня на президентских выборах

02.11.2020 19:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Задержан руководитель избирательного штаба Сергея Черечня на президентских выборах Николай Лысенков.

«Следственный комитет проводит обыск в квартире. Из Столбцов забирают в Минск (на допрос)», — сообщил Черечень на своей странице в «Фейсбуке», передает БелаПАН.

7 августа, за два дня до выборов, Лысенков был арестован на 10 суток за то, что, будучи организатором предвыборного мероприятия в Столбцах, ненадолго отлучился, что и стало поводом для обвинения его в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

 
Теги: Минск
 
 
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Задержан руководитель избирательного штаба Сергея Черечня на президентских выборах Николай Лысенков.
 
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