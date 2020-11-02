Сутки и штрафы: судили задержанных в воскресенье на акции журналистов









«Новы Час» . Еще одному фотокору газеты, Дмитрию Дмитриеву, в суде Партизанского района столицы судья Наталья Дедкова назначила 10 суток по ч. 1 ст. 23.34 и 23.4 КоАП. Внештатного фотокорреспондента газеты «Новы Час» Яну Трусило задержали в воскресенье и доставили в Октябрьское РУВД столицы. Девушка освещала акцию протеста вместе с двумя коллегами, которых тоже задержали. 2 ноября Яна Трусило получила 13 суток административного ареста по ст. 23.34 и 23.4 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение правоохранителям). Такое решение вынесла судья Алена Живица в суде Октябрьского района Минска , пишет. Еще одному фотокору газеты, Дмитрию Дмитриеву, в суде Партизанского района столицы судья Наталья Дедкова назначила 10 суток по ч. 1 ст. 23.34 и 23.4 КоАП.





«Белсата» , задержанного 1 ноября оператора Дмитрия Кравчука отпустили — он получил штраф. Ранее «Белсат» сообщал, что его журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский стали подозреваемыми по уголовному делу. По данным, задержанного 1 ноября оператора Дмитрия Кравчука отпустили — он получил штраф. Ранее «Белсат» сообщал, что его журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский стали подозреваемыми по уголовному делу.





Кроме того, суд Фрунзенского района Минска осудил журналиста БелаПАН Павла Добровольского на 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья Юлия Близнюк признана его виновным в участии в несанкционированном митинге 18 октября. Журналиста задержали днем 30 октября.