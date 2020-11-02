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Сутки и штрафы: судили задержанных в воскресенье на акции журналистов
Источник материала: Партизан
Задержанные 1 ноября журналисты получили штрафы и административные аресты.
Внештатного фотокорреспондента газеты «Новы Час» Яну Трусило задержали в воскресенье и доставили в Октябрьское РУВД столицы. Девушка освещала акцию протеста вместе с двумя коллегами, которых тоже задержали. 2 ноября Яна Трусило получила 13 суток административного ареста по ст. 23.34 и 23.4 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение правоохранителям). Такое решение вынесла судья Алена Живица в суде Октябрьского района Минска, пишет
По данным
Кроме того, суд Фрунзенского района Минска осудил журналиста БелаПАН Павла Добровольского на 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья Юлия Близнюк признана его виновным в участии в несанкционированном митинге 18 октября. Журналиста задержали днем 30 октября.
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Задержанные 1 ноября журналисты получили штрафы и административные аресты.
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